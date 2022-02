Rosso scarlatto: ecco come inserirlo nel proprio arredamento e a quali altri colori abbinarlo

Quando si decide di arredare la propria casa è molto importante scegliere i colori più giusti per poterla vivere al meglio e quindi avere un ambiente che ci piaccia e contribuisca al nostro benessere. Senza ombra di dubbio i colori chiari e rilassanti sono sempre un’ottima idea, soprattutto per le pareti e e quindi per quel qualcosa che ci circonda in modo totale e ci deve dare un senso di leggerezza e non pesantezza. Tuttavia è molto importante cercare di arredare anche magari con qualche tocco di colore particolare che possa esprimere vitalità e quindi in qualche modo darci uno spunto in più. Spunto che possa, non solo farci sentire la casa ancora più nostra, ma possa davvero darci quel guizzo in più in senso positivo. Uno dei colori senza dubbio che possono aumentare la vivacità dell’ambiente e anche aiutarci a dare quel tocco in più alla casa è il rosso scarlatto che se scelto con cura, può davvero rivoluzionare un ambiente.

Il rosso scarlatto

In casa il rosso scarlatto è un colore energico, forte, molto caldo e che provoca una moltitudine di emozioni quando viene utilizzato e in particolar modo quando viene scelto per arredare casa. Esso è senza dubbio un colore decisamente Audace che quindi non deve essere utilizzato in modo eccessivo per evitare di appesantire l’ambiente e deve anche essere abbinato nel modo corretto affinché funzioni tutto il sistema.

In particolar modo il rosso scarlatto è una tonalità di rosso che ha qualche sfumatura arancione, nella cui tavolozza di colori monocromatici si trovano anche le altre nuance di rosso chiaro brillante, arancio Bellante e rosso arancio, per cui con una serie di codifiche ben precise.

In linea di massima il rosso scarlatto è collegato alla religione e in particolar modo nella chiesa cattolica, è associato ai cardinali che indossa delle vesti scarlatte e rappresenta. Però anche al sangue dei Martiri cristiani. Esso è una tonalità decisamente vibrante molto simbolica e anche legata alla passione, al coraggio, al desiderio e di conseguenza, dal momento che richiama tutti questi sentimenti molto forti, è bene scegliere l’arredamento più adatto.

Cosa scegliere come arredamento scarlatto

Senza dubbio il divano rosso scarlatto da quella punta di colore all’ambiente e lo cambia in modo definitivo, ma tuttavia senza pesare in modo eccessivo se il resto della pareti e dell’ambiente ha toni neutri, magari sul bianco o sul beige. È importante che anche il pavimento abbia una tonalità chiara proprio per evitare un contrasto che, a lungo andare, può invece che risultare positivo essere negativo.

Una buona scelta per il rosso scarlatto è anche fatta da un tappeto che ha queste colorazioni, magari con una particolare trama anche in tale che possa andare ad arricchire un ambiente, ma senza appesantirlo in modo eccessivo e che funge da contrasto anche magari con il bianco del soffitto.

Eventualmente è possibile scegliere anche una parete rosso scarlatto per un ambiente particolare della casa, magari un ambiente che già di suo è luminoso e quindi non ha bisogno di essere aperto con un colore chiaro e in questo modo già si darà un arredamento all’ambiente senza nessun oggetto, grazie a questa parete colorata.