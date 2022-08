Renato Ardovino: chi è e cosa fa

Renato Ardovino è un Cake Designer italiano, oltre che conduttore televisivo. Nonostante ultimamente sia un po’ scomparso dagli schermi televisivi, come si può notare da Instagram sta continuando a svolgere la sua professione di Designer di Torte.

Lo abbiamo conosciuto per il programma su Real Time “Le torte di Renato“, dove si poteva vedere il grande maestro pasticcere alle prese con l’ideazione di torte di design. Il programma dava la possibilità allo spettatore di vedere cosa si celava dietro ad un laboratorio di pasticceria. Siamo sempre abituati a vedere cosa accade davanti, al momento dell’acquisto, e non la fatica e la bravura che ci vuole per ottenere proprio quel risultato. Come ci ha insegnato Renato, per fare una torta di Design ci vuole pazienza, creatività, e maestria nel modellare la pasta di zucchero, e abbinarla ad elementi di panna, pan di spagna e cioccolato.

Oggi che fine ha fatto Renato Ardovino?

Renato Ardovino è scomparso dagli schermi di Real Time, ma continua a svolgere la mansione di Cake Designer all’interno del suo laboratorio di pasticceria. Nonostante non faccia più parte dello schermo, Renato continua a far parlare di sé grazie alle sue foto e ai suoi video su Instagram. Sui social, infatti, mostra con orgoglio i suoi risultati affascinando il suo pubblico proprio come faceva sullo schermo di Real Time.

Proprio come anni fa ha fatto appassionare milioni di telespettatori, oggi fa innamorare delle sue torte milioni di follower, che con reazioni, mi piace, e commenti lo sostengono giorno dopo giorno.

Sul suo canale si possono trovare le foto di tanti capolavori, oltre che alcuni reels di come questi sono stati prodotti.

Renato Ardovino: cosa si sa della sua vita privata

Renato Ardovino non ama parlare della sua vita privata, o rimanere troppo a lungo sotto i riflettori. Per lui la popolarità è solo un modo per mostrare al mondo i suoi capolavori, di cui è tanto orgoglioso ed innamorato. Nelle foto, infatti, sono le sue torte le vere protagoniste, e lui compare solo in alcune sullo sfondo.

Renato realizza ogni tipo di dolce: dalle torte di lauree a quelle di compleanno. Le sue torte non sono dei semplici dolci di pasticceria, ma delle vere e proprie opere d’arte da mangiare, per dimostrare quanto teniamo alla persona che le riceverà.

Il Boss delle torte italiano continua quindi a svolgere il suo lavoro senza necessità di far parlare di sé, ma lasciando spazio semplicemente a queste bellissime creazioni.