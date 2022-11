Rame simbolo: qual è? A che cosa serve questo metallo?

Il rame è un elemento chimico con numero atomico 29, e il suo simbolo e Cu. Si tratta di un metallo, che in natura si trova in regioni come Cile, Perù, Stati Uniti, Canada, Russia, Zambia, Zaire, Polonia, Repubblica Sudafricana, e Australia.

Questa materia prima viene ampiamente utilizzata in ambito industriale per la costruzione di utensili, o come conduttore in campo elettrico. Non è un metallo prezioso, e il suo costo varia in base alla sua purezza. Un chilo di rame di ottima qualità, infatti, può arrivare a costare circa 8€ al chilo.

Il rame è un metallo molto duttile, malleabile e modellabile. Si tratta, inoltre, di un ottimo conduttore di calore ed elettricità. Proprio per questo motivo trova largo impiego in campo industriale nel settore elettrico, e in cucina.

Rame: l’utilizzo di questo metallo in campo elettrico

Forse non tutti lo sanno, ma all’interno dei cavi che utilizziamo tutti i giorni per far funzionare i nostri dispositivi elettrici, vi sono dei fili di rame. Questi sono ricoperti da un tubo di gomma per evitare la dispersione dell’elettricità, in quanto il rame è un ottimo conduttore.

Viene utilizzato per trasportare facilmente un impulso elettrico da una parte all’altra, azionando in questo modo gli apparecchi elettronici.

L’utilizzo del rame in cucina

Il rame è un ottimo conduttore di calore, e grazie a questa caratteristica, trova largo impiego in cucina.

Sebbene le pentole di oggi siamo abituati a vederle in alluminio o acciaio inossidabile, oppure sono sempre più gettonate le padelle in pietra antiaderente, un tempo il rame era il materiale più utilizzato per scaldare il cibo. Oggi, queste pentole sono utilizzate per lo più per ricette specifiche, che si prestano bene per questo tipo di cottura. Vengono utilizzate, infatti, per brasati, risotti, arrosti, selvaggina e piatti di pesce.

Altri utilizzi

Il rame viene utilizzato anche per altri scopi. Per esempio viene utilizzato nelle telecomunicazioni, nella tecnologia dove trova largo impiego per la produzione di circuiti integrati, nei trasporti e nell’energia.

In alcuni casi viene utilizzato anche in edilizia, nella termotecnica per la produzione di caldaie, serpentine e scambiatori di calore, oppure per la preparazione di leghe. In particolare il rame viene utilizzato per produrre ottoni, bronzi e bronzi di alluminio.

Il rame è diffuso anche per la preparazione di oggetti decorativi, apprezzato per la sua lucentezza e per il suo colore. Infine, viene utilizzato anche per la bigiotteria, principalmente per la produzione di bracciali.