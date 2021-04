Quaderno elettronico Tassoni: che cos’è, come si usa e altre curiosità di questo liceo scientifico

Il liceo scientifico è l’indirizzo di studi superiore che si concentra principalmente sullo studio delle scienze e dunque in qualche modo propedeutico ad una futura facoltà universitaria scientifica. Esso si concentra in particolar modo sull’acquisizione di un linguaggio matematico visto come strumento per la comprensione della realtà. Per questo motivo esso predilige principalmente un metodo di apprendimento che sfrutta il metodo scientifico per analizzare i problemi. Il liceo scientifico Tassoni è proprio un liceo di questa tipologia, che come molti altri istituti sfrutta il Quaderno Elettronico per poter aggiornare in tempo reale la situazione scolastica dello studente su una piattaforma online.

Cos’è il quaderno elettronico Tassoni

Il liceo Tassoni come ormai tutti gli istituti o quasi, ha dotato i propri studenti del quaderno elettronico, uno strumento davvero molto utile che ha come scopo quello di aiutare gli studenti nell’apprendimento e facilita il controllo da parte degli insegnanti. E’ infatti necessario che il rapporto tra insegnante e studente sia un rapporto fiduciario in cui le due parti collaborano in sinergia tra loro.

Per questo è importante che ci sia trasparenza da entrambe le parti e che il lavoro venga facilitato il più possibile per entrambi. Inoltre hanno un ruolo fondamentale i genitori dei ragazzi, che devono sempre essere informati sulla situazione dei propri figli per far si che eventuali problemi disciplinari o scolastici, possano aggravarsi e dunque potendo tempestivamente intervenire. Il quaderno elettroni del Liceo Scientifico Tassoni, ha proprio questo importante ruolo educativo.

Dal momento che al giorno d’oggi è assolutamente fondamentale saper utilizzare le piattaforme e la digitalizzazione deve essere sufficientemente avanzata da poter permettere un’introduzione agevolata in università e poi nel mondo del lavoro.

Come funziona

Tramite il quaderno elettronico, gli studenti sono in grado di consultare in qualsiasi momento tutti gli argomenti che sono stati svolti durante le lezioni, così da rimanere sempre aggiornati. Inoltre qui è possibile trovare anche tutti i compiti che vengono assegnati dagli insegnanti, nonché visualizzare le proprie valutazioni. Sempre tramite il quaderno elettronico è possibile ricevere delle comunicazioni e quindi essere sempre aggiornati sulle novità che ci sono.

Da questa piattaforma è inoltre possibile scaricare tutte le dispense o altri eventuali materiali caricati dai docenti, così da poter avere tutto in modo completo e senza alcun errore. Questa in particolare è una risorsa molto valida ed utilizzata, che permette allo studente di avere una fedele riproduzione della lezione e di tutti i materiali messi a disposizione, anche in caso di assenza. Per poter accedere al quaderno elettronico, ogni studente deve possedere le sue credenziali per poter entrare sulla piattaforma.

Ogni allievo possiede un codice utente e una password per poter accedere al quaderno. In questo modo questo strumento è personalizzato e ognuno può vedere in sicurezza il proprio andamento scolastico. Il Liceo Scientifico Tassoni si avvale di questo importante strumento ma non solo. L’istituto possiede anche un suo sito internet organizzato in cui è possibile trovare tutte le informazioni che possono servire, sia a chi deve ancora iscriversi e sia a chi si è già iscritto.