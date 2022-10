Chi non ha mai sentito parlare del noto poeta greco di elegie Focilide? Fu attivo nella seconda metà del VI secolo a.C., per i suoi versi epici e le elegie.

Conoscere gli autori antichi è importante per preservare opere antiche, e diffonderne la conoscenza nelle generazioni future. Specialmente se si tratta di autori e poeti antichi, in quanto di loro vi sono già poche informazioni.

Fu il padre della poesia elegiaca, uno dei primi ad utilizzare questa forma letteraria dell’antica Grecia.

Uno sguardo sull’antica Grecia

La cultura greca si basava sulla letteratura, sull’arte e scultura, sulla filosofia, sul teatro, e sull’architettura. A questo si univa lo sport e la musica.

Nella letteratura trovava un posto piuttosto importante la poesia, allietata dai versi di personaggi importanti come Alceo, Saffo, Anacreonte, Pindaro, Callimaco e Teocrito. Tra questi, vi era anche Focilide, che visse nel VI secolo a.C. a Mileto.

Che cos’è un’elegia

Un’elegia è una forma poetica dell’antica Grecia. Precisamente si tratta di una forma distinta di lirica, che si diffuse intorno al V secolo a.C..

L’elegia si compone di un distico elegiaco, un particolare tipo di metro utilizzato solo in questa forma di poesia. La strofa è composta da un esametro e un pentametro dattilici, e si sviluppa in un solo metro.

Che cosa scrisse Focilide

Focilide scrisse diversi versi epici ed elegie. Tutte le sue opere sono scritte in greco antico, e poche furono effettivamente conservate e tradotte. di una delle sue opere conosciuta come Capitoli, o Massime, si sono conservati 18 frammenti, di cui 16 in esametri, e soltanto 2 in metro elegiaco.

Tutte le sue opere iniziano con l’espressione “anche questo è di Focilide” per indicare la sua paternità dell’opera.

Pur essendo il padre dell’elegia, le sue opere sono principalmente scritte in esametri, in quanto questo tipo di metro era ancora poco diffuso al suo tempo. I suoi canti, probabilmente, venivano recitati, e non cantati con il flauto in sottofondo.

Biografia di Focilide

Focilide visse nell’antica Grecia, e fu attivo nella seconda metà del VI secolo a.C. Secondo alcune fonti, sarebbe nato nel quadriennio 544-541 a.C. e fu un contemporaneo di Teognide. Tuttavia, di lui si sa pochissimo, e a noi sono sopraggiunti solo i suoi numerosi frammenti della sua opera.

Tra le poche fonti che parlano di lui vi è una citazione di Isocrate che lo descrisse come uno dei migliori consiglieri per la vita umana assieme ad Esiodo e Teognide. I suoi componimenti, inoltre, furono citati da Platone e da Aristotele.