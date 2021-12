Palestra Bicocca: in quale città si trova? Che corsi offre? Quali sono gli orari?

Quando si sceglie di andare in palestra si fa una valutazione in base, non solo alla comodità, ma anche a ciò che la palestra offre. Senza dubbio una delle città che dà molte possibilità da più punti di vista è Milano. La scelta è davvero ampia ed è possibile valutare con attenzione molte possibilità differenti e trovare quella che fa al caso nostro. Una delle palestre che senza dubbio da molte possibilità e propone moltissimi corsi e proprio per questo molto frequentata, è la Palestra Bicocca.

La Palestra Bicocca

La palestra Bicocca o Bicocca Fitness è la palestra dove è possibile allenarsi con allenamenti cardio e isotonici direttamente nel campus Bicocca è un’università, quindi con un Campus Universitario dove all’interno c’è questa palestra che offre moltissimi corsi ed è facilmente raggiungibile.

Situata proprio nel cuore del Campus Universitario alla base dell’edificio 12 a cui è possibile accedervi da via Vizzola 5, questa palestra è anche facilmente raggiungibile tramite i mezzi pubblici come autobus e treni, ma anche la metropolitana Lilla che ha proprio la fermata Bicocca. Questo è molto importante perché vuol dire che praticamente chiunque può avere accesso a questa palestra ed essa è molto facile da raggiungere e proprio per questo molto frequentata.

Orari e offerte

La palestra Bicocca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 21, ma anche al sabato dalle 11:30 alle 16:30. Questo proprio per permettere a più persone possibile di poter partecipare ai corsi o per allenarsi all’interno dell’area fitness. In questa palestra dove si praticano allenamenti cardio – isotonici, è possibile essere seguiti da istruttori qualificati che quindi saranno in grado di dare dei programmi ad hoc e personalizzati proprio in base alle diverse esigenze delle persone.

E’ possibile inoltre usufruire di un abbonamento che è possibile avere solamente dopo aver richiesto un certificato medico, sia agonistico che non agonistico, in base alla differente tipologia di allenamento. L’abbonamento permette di avere accesso alla palestra dal lunedì al venerdì negli orari prestabiliti e lo stesso vale per il sabato.

Nel caso siano gli studenti ad avere l’abbonamento e la residenza universitaria u12 e quindi ad essere tesserati Cus Milano con la formula full sport, essi potranno utilizzare la palestra solamente nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 13. La variabilità di prezzi chiaramente dipende dalla tipologia di abbonamento e anche dal fatto che uno studi o meno nell’università Bicocca. L’abbonamento è possibile richiederlo di 6 / 8 mesi o annuale.

Oppure nella cosiddetta Summer Card che è un abbonamento dal primo giugno al 30 settembre. L’abbonamento annuale varia dai €125 per gli studenti che frequentano l’università Bicocca passando per i €155 per gli studenti di altre università o i dipendenti della Bicocca stessa ed infine è di 225 euro per i dipendenti tutte le altre università.

In sintesi si cercano di fare tariffe particolarmente vantaggiose proprio perché moltissime sono le persone e i ragazzi che frequentano l’università e altrettanti sono coloro che comunque lavorano in questi circuiti universitari e che quindi possono iscriversi.