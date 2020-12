Outfit aperitivo: le migliori idee per uomo e donna

L’appuntamento con l’aperitivo pomeridiano, a fine lavoro oppure pre-cena, è una quotidianità. Vero è che fino a 10 anni fa, prendere un aperitivo al bar o in altri locali, era un evento eccezionale. Ad oggi è diventato non una moda, ma un momento splendido da passare con gli amici e per riunire anche i colleghi di lavoro.

Ci sono anche gli outfit aperitivi che permettono di avere un’ambiente che sia comunque divertente, ma anche di attrarre lo sguardo. Alla fine è anche questo il momento in cui si stringono nuove amicizie e nascono nuovi amori o avventure. Qual è lo stile e l’outfit migliore per l’aperitivo?

Donna sofisticata con obbligo vintage

Le donne, anche se molto giovani, intorno ai 18 anni, devono esprimere femminilità, senza essere volgari. Il corpo femminile è bello quando viene valorizzato e mai estremizzato. Per questo si deve cercare di sfruttare i propri punti di forza, ma la regola, almeno per gli outfit per l’aperitivo sono: sofisticata in vintage.

Per le donne che sono atletiche, con seno piccolo e che hanno meno di 25 anni, si deve optare per pantaloncini, top aderente, possibilmente in colori in tinta unita. Sopra si indossa un’ampia camicia che scende fino alle ginocchia.

Sopra i 25 anni è bene usare delle vesti in stile country con stivali flosci fin al ginocchio. Si può optare per una scelta di jeans comodi, top e scialle coloro beige.

Uomo elegante, ma non noioso

L’uomo deve sempre imprimere un’idea di “mascolinità”, nel senso che è bene che sia curato anche quando usa lo stile hipster.

Per l’outfit per l’aperitivo da uomo è bene preferire dei jeans, non eccessivamente aderenti, con camicia in tinta unita slim, ma preferite comunque dei colori che sono chiari. Tuttavia si deve ampliare il proprio look con degli accessori come bracciali in cuoio, cappelli oppure giacche.

Ne giovani che sono sotto i 30 anni, allora le camicie si possono anche alternare con colorazioni e fantasie animalier oppure con colletti e polsini di diversi colori. Amanti della libertà? Allora cercate maglioncini, felpe e casacche ampie in stile vintage.

Outfit aperitivo, le idee più estrose

Chi lo dice che durante l’aperitivo non possiamo usare con il nostro outfit? Certo non si deve diventare ridicoli, ma è bene che ci siano delle estrosità che poi andiamo sempre ad abbinare al nostro corpo.

Per gli uomini è possibile preferire dei pantaloni in cotone con colorazioni in tinta unite. Per le donne si possono preferire delle gonne pieghettate, in tinta unita e avere una maglia o maglione in fantasia con collo floscio.

Ovviamente le idee più estrose sono sempre complete di accessori molto vistosi come orecchini di grandi dimensioni, ad esempio.