Ossidazione indiretta: cos’è e come avviene

In questo articolo scoprirete cos’è l’ossidazione indiretta e come si verifica in diverse situazioni. Verranno inoltre illustrati tre diversi metodi utilizzati per l’ossidazione indiretta dei materiali e alcuni esempi di quando è necessario utilizzare questo processo per il trattamento.

Che cos’è l’ossidazione indiretta?

L’ossidazione indiretta è una reazione chimica che fa reagire una sostanza con l’ossigeno in un momento successivo. Non è una reazione immediata come l’ossidazione diretta, in cui la sostanza reagisce direttamente con l’ossigeno. In questo caso è richiesta l’aggiunta di un’altra sostanza, o catalizzatore, per provocare la reazione con l’ossigeno.

Come avviene tale processo?

L’ossidazione indiretta si verifica quando una sostanza reagisce con l’ossigeno attraverso un catalizzatore, quest’ultimo è una sostanza che reagisce con una sostanza e provoca una reazione chimica. Il catalizzatore diventa poi un prodotto della reazione chimica, ciò è invece diverso dall’ossidazione diretta, che si verifica quando una sostanza reagisce direttamente con l’ossigeno.

Tipi di ossidazione indiretta

Esistono tre tipi di ossidazione indiretta:

Agenti ossidanti: sono sostanze che vengono ossidate, alcuni esempi di agenti ossidanti sono l’acido nitrico, l’acido perclorico, l’acido cromico e il cloruro ferrico.

Condizioni esistenti che richiedono ossidanti indiretti

Esistono diverse condizioni che richiedono l’uso di ossidanti indiretti, alcuni esempi di condizioni che richiedono ossidanti indiretti sono: