Orecchini cerchio: tecniche di realizzazione e materiali

Molti accessori, che usiamo per ingentilire il volto, possono essere creati direttamente da soli, a casa. Gli orecchini a cerchio sono facili da creare. Si tratta di avere solo un pochino di pazienza, una buona fantasia e usare delle tecniche specifiche. Per avere un’idea della creazione finale, potete anche creare dei disegni in modo da avere un’idea di quale sarà l’effetto finale.

Come fare gli orecchini a cerchio? Occorre del materiale adatto per creare l’anima, quale un filo di acciaio sottile, che troviamo in una qualsiasi ferramenta, un taglierino e delle pinze. Il tutto costerà forse un paio di euro, già questo vi fa capire che gli orecchini è meglio crearli piuttosto che acquistarli. Comunque, una volta che avete questo materiale, si deve semplicemente tagliare il filo in una giusta lunghezza e dare spazio alla fantasia.

Piccoli e graziosi, ma molto eleganti

Diamo delle idee per quanto riguarda degli orecchini eleganti a forma di cerchio. Una volta che abbiamo creato “l’anima”, cioè il telaio, si devono usare le pinze per fare un “gancio” a uncino. Esso servirà come aggancio nel buco del lobo, quindi sarà necessario per poterli poi indossare.

Ora usiamo delle perline di diverso colore oppure anche delle pietre in Swarovski con un buco al centro. Si fa passare il filo di acciaio attraverso questi fori, alternando la colorazione. Una volta che si giunge a “metà” possiamo posizionare un ciondolino, che dona l’effetto “pendente” e completare poi con delle altre perle.

Non eccedete nelle dimensioni, perché gli orecchini eleganti devono essere piccolo, grandi quanto la forma di un dito. Magari per riuscire a “modellarli” li potete semplicemente attorcigliare attorno al dito indice. Alla fine si modella il fil formando un cerchio perfetto. Ecco che avete i vostri orecchini eleganti.

Orecchini impreziositi da dettagli

La cura dei dettagli permette di avere la sicurezza di accessori che sono particolarmente belli e affascinanti. La cura dei dettagli parte direttamente da quali sono le perline, ciondoli e altri piccoli elementi che saranno poi usati per completare il lavoro di creazione. Questo vuol dire che avete la possibilità di una grande scelta di accessori. Pensate che alcuni utenti hanno creato delle vere proprie opere d’arte, semplicemente usando dei tappi di bottiglia, delle conchiglie e delle pietruzze che hanno trovato in spiaggia. Questo ha permesso di avere dei pendenti che erano molto particolari, ma d’effetto.

Usa la nappina come elemento distintivo

La nappina si usa per decorare i tendaggi, ma che si può creare da soli a casa in modo in fai date. Ci si impiegano appena 5 minuti nel creare le nappine di colori diversi e con dei fili di cotone che sono del tutto particolari. Esse possono diventare semplicemente i pendenti da usare al centro del cerchio. La pendenza permette di avere la sicurezza di un orecchio unico e inimitabile, del tutto personale. Comunque, la tecnica per creare gli orecchini a cerchio è sempre la stessa, ma basta semplicemente che ci sia un’applicazione delle nappine nella parte centrale. Ogni giorno, in base al vostro stato d’animo, potete cambiare look.