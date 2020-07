Opale di fuoco: cos’è, utilizzi, lavorazioni e benefici

L’opale di fuoco è una pietra di un colore intenso, rosso per l’appunto come il fuoco, ma che ha anche una serie di venatura giallastre che ricordano le fiamme. Si tratta di una pietra che ha affascinato e ispirato i gioielli fin dall’antichità, ma ci sono anche delle caratteristiche che sono molto particolari. L’energia delle pietre, anche se molti utenti non ci credono, esistono. La stessa scienza si è occupata della questione affermando una consapevolezza che è realmente antichissima.

L’opale di fuoco non è solo una pietra che ricorda il colore delle fiamme, ma ha anche una provenienza unica. Infatti, essa nasce nelle sorgenti calde di vulcani o anche presso i geyser. Il motivo è che in questi ambienti c’è una grande presenza di ferro che regala proprio queste colorazioni. Tale pietra si trova in colore:

Giallo rossastro

Arancio con venature gialle

Rosso e varie tonalità del rosso

Attenzione che ci sono anche delle pietre similari, come la corniola, che ha una qualità diversa e che è chiamata anche “la falsa opale di fuoco”. Molti commercianti rivendono la corniola al posto dell’opale, anche perché costa di meno.

Proprietà dell’opale di fuoco

I benefici dell’opale di fuoco sono sia mentali che fisici. Per il fisico, si ha immediatamente una grande energia che aiuta ad affrontare la giornata, ideale per chiunque soffra di stanchezza oppure di stress. Aumenta la produzione di adrenalina e diminuisce le infiammazioni. A livello mentale si ha a che fare con una grande creatività, fantasia e anche con una serie di pensieri veloci.

Pensate che indossare questa pietra aiuta anche a sorridere e a trarre solo il meglio della giornata e dalla vita. Rende molto sicuri di sé stessi, aumenta l’autostima e rende entusiasti. Sicuramente aiuta ad avere dei bei momenti. Pensate che se la si indossa sul lavoro, si riesce ad essere più intraprendenti e assolutamente combattivi con gli altri colleghi.

Come viene lavorato l’opale di fuoco

L’opale di fuoco è un minerale con una grande quantità, al suo interno, di ferro. La si scava nel terreno. Vicino ai vulcani si trovano intere miniere di questa pietra, ma non ha l’aspetto liscio, levigato e limpido di come siamo abituati a vederla. Praticamente si ha una pietra spigolosa, alcune volte totalmente fusa in altre pietre oppure nel cuore di alcune zolle di terreno ossidato. Proprio per questo si deve scavare e poi lavorare. La sua lavorazione avviene tramite il taglio dell’opale di fuoco, si va poi a levigare e pulire. Quando poi si usa per la costruzione dei gioielli, si deve tagliare come se fosse un diamante e poi gli si dà la giusta forma.

Benefici psico fisici

Vogliamo proporre in elenco proprio le caratteristiche dell’opale di fuoco, anche per aiutare immediatamente un utente a capire le sue qualità. L’opale di fuoco offre:

Esaltare le proprie caratteristiche caratteriali

Aumenta l’adrenalina

Fa prendere delle decisioni

Stimola la sessualità

Aumenta creatività e fantasia

A questo punto potrebbe anche essere un bellissimo regalo da fare a qualcuno che è molto timido.