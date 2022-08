Nota marca di valigie: ecco cosa si sa sul brand Samsonite!

La Samsonite è una nota marca di Valigie, che produce borse da viaggio di tutti i tipi. All’interno del suo catalogo, infatti, vi sono diverse proposte tra: bagagli a mano, zaini, valigie, e Summer Sales. L’azienda produce anche zaini da Pc, e borse da donna.

La Samsonite è leader mondiale del comparto valigie e accessori da viaggio, ed è quotata in borsa dal 1910.

Il suo fatturato è di 3,49 miliardi di dollari, annui. Il dato è aggiornato al 2017.

All’interno dell’azienda vi sono più di 14 mila dipendenti, sparsi nelle varie sedi di tutto il mondo.

Il fondatore dell’azienda risale al 1910 a Denver, nel Colorado, e attualmente la sede centrale è a Tsim Sha Tsui a Hong Kong. dal 2018 il CEO è Kyle Francis Gendreau.

In origine l’azienda si chiamava Shwayder Trunk Manufacturing Company.

Samsonite: valigie da viaggio di qualità

Samsonite produce valigie di qualità, per un viaggio senza pensieri. Le sue valigie, così come i bagagli a mano, sono pratici e resistenti, pensati per chi deve muoversi di continuo in aeroporto.

Resistono facilmente ai colpi che troppo spesso le nostre valigie prendono sull’aereo o in aeroporto nel momento di essere imbarcate o sbarcate, anche i bagagli a mano sono resistenti, e pensati per dare la massima libertà a chi viaggia. Non vi è il rischio di rottura, né di blocco delle zip, e di tutti quei problemi che, troppo spesso, chi viaggia si trova ad affrontare.

Le borse da donna, infine, sono pratiche, casual e di qualità. Sono pensate per essere utilizzate in abbinamento al proprio bagaglio a mano, o comunque per essere utilizzate in lunghe passeggiate da un luogo all’altro.

Cosa sappiamo di Samsonite

La Samsonite è leader mondiale nel settore di produzione di valigie e accessori da viaggio. Titolo che si è meritata grazie ad un duro lavoro per internazionalizzare i suoi prodotti, e all’alto fatturato annuo. Infatti, si stima che l’azienda produce un fatturato di circa 3,4 miliardi di dollari annui.

Le sue valigie sono apprezzate in tutto il mondo, e soprattutto, sono conosciute in ogni stato.

Nonostante la forte concorrenza nel settore, la Samsonite riesce ad affermarsi fra i primi posti di produzione in tutto il mondo, non temendo quindi nessun confronto.

Grazie alle strategie di marketing ben riuscite, si è affermata facilmente sul mercato, proponendo prodotti di qualità, duraturi e resistenti.

fin dalla fondazione della prima sede a Denver, in Colorado, l’azienda è stata quotata in borsa.

Attualmente diverse consociate inserite all’interno del suo gruppo. Tra queste ricordiamo: Tumi, Hartmann Luggage, Saxoline Traveller S.A.