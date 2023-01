Motor show Vicenza: ecco cosa c’è da sapere su questo evento e come parteciparvi

Il Motor Show di Vicenza viene detto anche Mondo Motori, ed ha avuto luogo il 3 e 4 dicembre appena passato. La manifestazione si è tenuta nel quartiere fieristico di Vicenza.

La fiera è stata fantastica e innovativa, e ha visto la partecipazione di concessionarie di auto e moto, che hanno permesso il test drive con auto elettriche con autoradio esclusivi.

Non solo, vi sono alcune concessionarie che parteciperanno con iniziative culturali, come la concessionaria Trivellato, che per festeggiare i 100 anni di storia, ha partecipato con uno stand pieno di foto storiche. L’azienda è stata fondata nel 1922 a Vicenza, ed ha quattordici sedi e 400 collaboratori all’attivo.

Come partecipare al prossimo Motor Show di Vicenza

Il Motor Show di Vicenza avrà luogo a dicembre, sempre presso il quartiere fieristico di Vicenza. Quella del 2023 sarà la tredicesima edizione, e per acquistare i biglietti bisognerà aspettare fino a fine anno.

Gli espositori potranno cominciare a prenotare gli Stand non appena sarà giunta la conferma della celebrazione dell’evento.

Per raggiungere il sito della fiera bisogna uscire al casello di Vicenza Ovest e seguire le indicazioni. A circa 400m di distanza vi è il quartiere fieristico di Vicenza.

Il Motor Show di dicembre

L’evento si è svolto e concluso il mese scorso presso il quartiere fieristico di Vicenza in Via dell’Oreficeria, 16. Si è svolto il 3 e 4 dicembre dalle 9.00 alle 18. L’ingresso per gli espositori si è aperto alle 8 di Sabato, e alle 8.30 di domenica.

Il prezzo del biglietto era di 15€ se acquistato in fiera, e di 12€ se acquistato online. L’evento è stato gratuito per i bambini fino ai 12 anni compiuti, per i disabili, e per i loro accompagnatori.

Chi invece faceva parte di club o raduni ha potuto entrare in fiera ad un prezzo super scontato di 5€.

Cosa ha previsto l’evento

L’evento era dedicato agli appassionati di motori, e in particolare di auto e moto. Si è trattato di un evento innovativo, che ha presentato numerose proposte di auto elettriche.

I partecipanti hanno potuto assistere a spettacoli e scoprire tutto sulle ultime novità nel mondo di auto e moto. La fiera ha previsto anche novità nelle campo delle bici e della nuova viabilità.

Gli espositori sono stati tantissimi, ognuno con le proprie proposte innovative. Tantissime aziende di settore, concessionari di auto e moto, e rivenditori di biciclette hanno presentato i loro prodotti al pubblico con grande successo.

Infine, si è parlato di nuova viabilità, per un futuro sempre più innovativo e sostenibile.