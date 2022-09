Metheny chitarrista: qual è il suo nome completo? In che gruppo suonava?

Pat Metheny, all’anagrafe conosciuto come Patrick Bruce Metheny, è un famoso chitarrista e compositore statunitense.

Appassionato fin da giovane di musica, è il leader del Pat Metheny Group. Si tratta di uno dei più famosi e apprezzati artisti e chitarristi Jazz.

Oltre a gestire il suo gruppo, lavora anche in duetti, o da solo.

La sua attività comincia nel 1975, e raccoglie ben tredici album registrati in studio e pubblicati con il gruppo.

Carriera di Pat Metheny

Pat comincia la sua storia diventando insegnante all’Università di Miami e alla Boston’s Berlee College of Music. Qui, dà lezioni di chitarra e di musica, impiego che svolge con passione dividendolo con la carriera di artista Jazz.

In quel periodo, infatti, pubblica il suo primo album: Bright Size Life. Incomincia ad avere subito una serie di consensi, tanto che vince tre dischi d’oro e 20 Grammy Award. Era solo il 1975.

L’anno successivo, decide di aprire il suo gruppo musicale chiamato Pat Metheny Group, insieme al tastierista Lyle Mays. Fin da subito, con l’aiuto del suo gruppo riesce a raggiungere il cuore del pubblico affermandosi come uno dei migliori artisti Jazz.

Con il suo gruppo si spinge anche a nuove esperienze, come ad esempio il Free Jazz: una forma di musica sperimentale derivata dal Jazz. In questa esperienza si spinge con Ornette Coleman.

Con il suo gruppo incide diversi album in studio come per esempio “Pat Metheny Group”, il primo album pubblicato nel 1978, e American Garage del 1979.

Nonostante l’esperienza col gruppo, continua comunque a pubblicare album da solista, e uno in collaborazione con altri artisti. L’album in questione esce nel 1980, si chiama 80/81, ed è stato pubblicato a nome Pat Metheny, Charlie Haden, Jack DeJohnette, Dewey Redman, Mike Brecker.

Discografia

Stabilire una discografia completa di quest’artista è davvero un’impresa. Metheny, infatti, ha lavorato a tantissime canzoni, sia in duetto, sia con il suo gruppo, sia in collaborazione con altri artisti.

Con il suo gruppo si contano circa tredici Album, tra cui Pet Metheny Group, American Garage, First Circle, Travels, Imaginary Day, Letter from home, Speeking of Now, e We live Here.

Anche gli album da solista sono davvero tanti, di cui uno publicato nel 2021 con il nome Road to the Sun. Oltrea questo ricordiamo anche What’s it alla about, Secret Story, 80/81, pubblicato in collaborazione con altri artisti Jazz, Bright Size Life, e Watercolours.

A questa discografia parziale si aggiungono anche gli album dei duetti e dei Trio, le colonne sonore come Falcon and the Snowman, e i vari Live.