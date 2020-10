Marchesa D’Aragona: chi è, biografia e curiosità

Il mondo dello spettacolo crea personaggi che alle volte sono desiderati dal pubblico, tanto che poi siamo noi stessi a crearli.

Uno dei personaggi in questione è la “Marchesa D’Aragona”. Molto discussa, con tanti piccoli scandali e anche con un certo “seguito” di fans, incarna quello che piace agli italiani e anche quello che è da condannare.

In realtà la Marchesa d’Aragona è una grande professionista. Presentatrice, giornalista, concorrente di reality e opinionista, viene spesso invitata in diversi programmi amati dagli italiani.

Un volto noto in televisione, ma anche nel mondo del giornalismo. Il suo nome per interno è Daniela Del Secco D’Aragona. Donna raffinata, con un ricchissimo vocabolario e anche un forte carisma.

Difficile riuscire a spuntarla con la “Marchesa”, come viene spesso definita in modo affettuoso, in una qualsiasi discussione. Proprio perché ha anche una ricca cultura personale.

La vita della “Marchesa”

Curiosi di conoscere la vita privata della Marchesa D’Aragona? Nata nel 1951 si laurea in scienze della comunicazione. Riesce a entrare nel mondo dello spettacolo prima come giornalista. Richiestissima poi in molte rubriche e riviste di moda viene poi richiesta in televisione come presentatrice.

Crea una sua linea di prodotti cosmetici. Il suo debutto ufficiale avviene con il programma “Pechino Express”.

Ha una figlia, di nome Ludovica. Si è sposata per ben tre volte e tre sono i divorzi che hanno caratterizzato la sua vita amorosa. Tra i mariti c’è Antonio Sansone, titolo nobiliare da Barone, con cui è stata sposata 7 anni, ma non ha avuto altri figli.

Curiosità su Marchesa D’Aragona

Partiamo con la curiosità che l’ha fatta diventare il bersaglio di molti opinionisti, vale a dire quello di dichiararsi Marchesa D’Aragona, ma senza averne diritto.

Il suo nome di battesimo è Daniela Del Secco. Il D’Aragona lo ha aggiunto lei, ma non è presente all’anagrafe. Inoltre non ha alcun legame di sangue, nemmeno alla lontana, con la famiglia D’Aragona.

Nel momento in cui il suo personaggio stava acquistando fama, non ci furono “indagini” sulla sua discendenza. Fino a che non è diventata tanto famosa che questo “dettaglio” non importava più a nessuno.

Ciò nonostante lei non ha mai negato che si è creata un suo personaggio e con questo ormai è conosciuto.

La partecipazione al grande fratello VIP 3

Nel 2018 partecipa a Grande Fratello VIP 3, dove conquista molti followers su Instagram.

Immediatamente la sua figura e la raffinatezza con cui si presenta, la fa diventare uno dei personaggi più seguiti di questa edizione del Grande Fratello.

Una volta che termina l’avventura diventa richiestissima da decine di programmi televisivi. Infatti, la si è vista molto in televisione tanto che ormai era un personaggio fisso.