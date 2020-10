Lucia Mozzarellona: chi è, altezza, peso, biografia e curiosità

La modella Lucia Javorcekova, è conosciuta come “Lucia Mozzarellona”.

Il suo nome è sconosciuto a molti, ma i giovani che vivono di Instagram e Social media, sanno esattamente chi sia.

Una modella slovacca, classe 1990. Ha avuto un grande seguito proprio su Instagram conquistando oltre 1.30 milioni di followers. Questo gli ha permesso una certa attenzione da parte delle multinazionali che sono sempre alla ricerca di nuovi influencer.

Il soprannome che l’ha fatta conoscere in Italia, le arriva da un gioco nato nel web. Di certo non è stata la televisione a portarle fama e nemmeno teatro o canto, ma solo la sua passione per la moda.

Il suo account è molto ricco di foto in lingerie, costume e anche mood alternativi. Infatti è amante della musica, dell’arte, della moda, della bellezza del corpo, sport e benessere. I suoi “hobby” sono poi diventati rampe di lance per far evolvere la sua carriera.

Misure e altezza

Lucia Javorcekova o Lucia mozzarellona, è alta 1.72 centimetri. Un’0altezza non eccessiva per essere considerata una modella da passerella, ma perfetta come modella da fotografia.

Segno ariete, nata nel 1990, oggi ha 30 anni. Il luogo di nascita è Bratislava. Tuttavia la sua bellezza è tipicamente mediterranea più che Nord este d’Europa. Infatti ha lunghi capelli castani e grandi occhi castani.

Il suo peso oscilla sui 60 chili, quindi la si dichiara come una modella “curvy”. Forse è anche per questo che piace molto alle ragazze, perché non parliamo di una modello magrissima, ma di una ragazza normale.

Biografia di Lucia mozzarellona

Vediamo qual è stata la vita e la carriera che ha permesso a Lucia Javorcekova di essere conosciuta in tutta Europa.

La sua carriera inizia molto giovane. Modella di lingerie, ha avuto un grande successo proprio su Instagram. Ama molto lo sport, ma la sua passione principale e la cucina. Golosa di dolci, spesso le foto la ritraevano mentre mangia qualcosa.

Nel 2007, dopo la sua carriera da modella nel settore dell’intimo, apre un canale dedicato al make up.

Sempre da giovanissima, ancora minorenne, si trasferisce in Svizzera e inizia a fare da promoter e ragazza immagine. Nel 2012, sempre in Svizzera, fa delle foto “artistiche” per un magazine maschile

Nel 2015, dopo che ha superato il milione di followers su Instargram, si lancia in un gioco web. Oggi si è sposata con Pavol Jeverck, hanno una bambina e vivono in olanda.

Il mondo dello spettacolo come ha conosciuta Lucia Mozzarellona

La modella Lucia Javorcekova si è fatta conoscere con il gioco web di voga nel 2015.

In base alle sue forme e all’evoluzione del gioco, ha conquistato il soprannome di mozzarellona. Le sue foto, tratte sempre dal gioco, e lanciate sul web, in poche ore hanno avuto milioni di like.