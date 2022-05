Lubiam: dove si trovano gli store? Che tipi di abiti offre?

L’abbigliamento è un segno molto importante di ogni persona di ogni età.

Non solo i vestiti ci possono proteggere dalle alte temperature, ma possono anche renderci eleganti per le occasioni importanti e dare un aspetto diverso dal normale, come anche gli sportivi che indossano abiti corti e adatti al tipo di movimento che devono fare.

Molte sono le occasioni per vestirsi sia bene che comodo, molti sono anche i negozi che vendono vestiti adatti ad ogni occasione e anche alla stagione in cui si è e si deve affrontare.

Uno di questi negozi che vende sia direttamente in negozio che online si chiama Lubiam, ecco dove si trova il negozio fisico e che tipi di abiti vende.

Dove si trovano gli store?

Il negozio Lubiam ha solo uno store, ovvero, solo un negozio fisico e aperto al pubblico e si trova in Viale Fiume 53 a Mantova, nella regione Lombardia.

Ma ora con la tecnologia avanzata è possibile visitare il sito ufficiale del negozio attraverso internet e anche poter comprare qualche vestito che vendono loro attraverso i loro metodi di pagamento col possibile reso.

Per poter comprare, inoltre, è necessario iscriversi alla pagina ufficiale, in questo modo il sito riconosce il nuovo iscritto come nuovo “cliente” e solo per chi si iscrive online ha la possibilità di utilizzare un codice sconto iniziale del 10%, poi a lungo andare potrebbe anche aumentare con l’acquisto di vari ordini oppure per le offerte del negozio, come ad esempio per l’arrivo della nuova collezione.

Ci sono diversi metodi di pagamento che si possono fare attraverso questo sito online.

Prima di tutto è presente la possibilità di mettere i dati della carta di credito/debito, oppure è possibile mettere la prepagata oppure pagare attraverso un bonifico bancario, oppure più semplice ancora, se è possibile, usare il metodo del contrassegno.

Ogni occasione è buona per controllare sul sito sia la merce in sconto che i nuovi arrivi.

Che tipi di abiti offre?

Lubiam vende abbigliamento sia per donna che per uomo, c’è un ampio assortimento di vestiti per ogni occasione, come felpe, gilet, maglioni, pantaloni, cappotti fatti tutti con materiali di alta qualità.

Accanto ad ogni vestito o capo scelto c’è un’attenta descrizione del prodotto, dal materiale con cui e fatto fino alla provenienza, e anche a cosa è ispirato il modello.

Poi è possibile scegliere la propria taglia e, in alcuni casi, un colore diverso da quello fotografato.

Molto visitate sono anche le calzature, ottime scarpe che possono andare dal casual all’elegante, anche qui è possibile trovare molte sneakers e anche mocassini.

L’importante è seguire le indicazioni riportate per cercare il proprio numero di scarpa se la si vuole comprare in questo store online.

Gli accessori poi sono molto importanti, vanno dalla cuffietta fino alle pochette e a diverse tipologie di sciarpe stampate fatte in seta e ottimi guanti in pelle. per non parlare poi delle borse da donna.