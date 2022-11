Se la solita TV ha stancato forse è arrivato il momento di dare una svolta alla modalità di fruizione dei contenuti televisivi: è arrivato il momento di passare all’esperienza unica che solo una Smart Tv può regalarti.

Le Smart TV si stanno diffondendo in maniera piuttosto veloce tra gli utenti, non soltanto per le caratteristiche tecniche che permettono di ampliare il pacchetto televisivo da poter guardare, ma anche grazie alla nuova svolta tecnologica degli ultimi anni, basti pensare al passaggio della TV in HD che è già praticamente una realtà.

Ci sono tantissime opzioni per scegliere una Smart TV e, chiaramente, insieme ad esse non potevano mancare le migliori offerte Smart TV assolutamente da prendere al volo. Ma prima di citarne alcune, vediamo più da vicino quali sono le caratteristiche che una televisione smart deve possedere.

Caratteristiche tecniche delle Smart Tv

Per prima cosa è bene decidere quanto grande deve essere la nuova TV. Come risaputo, la misura dei televisori va in pollici, si va da quelle più piccole, generalmente intorno ai 24 pollici, fino alle più moderne soluzioni che possono arrivare ad avere pollici talmente tanto elevati, da poter raggiungere dimensioni molto grandi. La scelta dovrà essere fatta In base allo spazio che si ha a disposizione in casa per installare il nuovo televisore. Un aspetto interessante è che in genere le migliori offerte Smart TV sono quelle inerenti alle dimensioni più grandi: più lo schermo è ampio e più il prezzo è conveniente.

Un altro aspetto molto importante è la tipologia di schermo che possiede. Ci sono diverse tecnologie che vanno a comporre lo schermo di una TV: la TV LED, la OLED, al plasma e la Quantum Dot. Ognuna ha delle peculiarità specifiche; per sintetizzare: le TV al plasma rappresentano una forma di tecnologia oramai passata, rispetto alle altre tipologie di TV a causa dell’elevato consumo di energia che richiedevano. Le tv LED iniziano ad essere soppiantate dalle OLED, per una naturale evoluzione tecnologica e, infine, molto apprezzate le tv Quantum Dot, anche grazie al miglioramento della cromaticità dei colori.

Terzo elemento da tenere in grande considerazione è la definizione dell’immagine: HD, 4K, Ultra HD 9 HDR. Ognuno di questi formati ha le sue peculiarità e le sue caratteristiche specifiche inerenti alla qualità dell’immagine, ma la regola di base resta che più la risoluzione è alta più l’immagine è nitida.

Un uovo modo di guardare la tv

Le Smart TV offrono la possibilità di fruire dei contenuti in maniera totalmente differente rispetto al passato. Oltre a specifiche tecniche rilevanti, i televisori smart si caratterizzano per il loro collegarsi direttamente alla rete internet, riuscendo così ad ampliare i servizi e i contenuti offerti.

Grazie alle Smart TV, infatti, si può: guardare i programmi preferiti in streaming direttamente dal web o attraverso i contenuti offerti dalle diverse piattaforme online. Usufruire di contenuti On Demand affittando o comprando un film con un semplice click, la possibilità di scaricare tante app differenti per arricchire il nuovo televisore, attuare la modalità Restart per guardare i programmi o i film preferiti dall’inizio, così come giocare e anche navigare sui social network.