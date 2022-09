L’Angelico: ecco cosa vende questo sito di abbigliamento

L’angelico è un noto sito di abbigliamento che vende abiti per lui e per lei. Si tratta del negozio perfetto per chi necessita di fare shopping per un evento formale. L’abbigliamento che si trova su l’Angelico outlet è, infatti, elegante.

Oltre allo store online vi sono diversi negozi fisici, sparsi in tutta Italia, come quello a Locate Triulzi, o quello di Castel Guelfo.

Sullo store online si possono trovare le nuove collezioni del marchio. Tra l’abbigliamento per lui spiccano gli abiti, i pantaloni, le maglie, le camicie, e le giacche. Similmente, nella collezione per lei vi sono pantaloni, vestiti, giacche, maglie e accessori.

L’Angelico Outlet: vestiti per lei eleganti

L’Angelico Outlet propone per lei vestiti raffinati ed eleganti, disegnati accuratamente per chi ama l’eleganza, senza tralasciare alcun dettaglio.

I vestiti di questo marchio sono alla portata di tutti, e partono da un prezzo di 30/40€ per gli accessori, per raggiungere e superare anche i 100€ con vestiti e giacche.

Il gusto dello Store è raffinato, i colori sono decisi, ma mai troppo invadenti o troppo Casual. La donna di Angelico è una femmina dai gusti decisi, delicati, eleganti. Sa come vestire, e non deve spiegazioni a nessuno.

Chi sceglie questo stile può essere una mamma in carriera, oppure una donna che semplicemente vuole essere affascinante per il proprio marito.

All’interno della collezione troviamo articoli come la sciarpa grigia Unita Modal, al prezzo di listino di 45€. Solitamente, è possibile trovare, con un po’ di fortuna, articoli come questo in saldo al 30%.

Decisamente affascinante anche la Camicia Rosa con il fiocco al collo e i pois. Una camicia di 69€, circa 48€ se in saldo del 30%, che si fa notare per la raffinatezza del tessuto e l’eleganza dei pois.

Il negozio è apprezzato da tutte le clienti per le consegne veloci, e per la fedeltà della foto al vestito reale.

Anche la vestibilità è eccezionale, adatta a tutti i tipi di fisico.

La collezione per lui

Nella collezione per lui troviamo gli abiti, adatti a cerimonie, o semplicemente aduna giornata di lavoro per chi ricopre cariche importanti.

Anche in questo caso vi sono materiali ricercati, pregiati, e assolutamente di qualità.

Le camicie cadono perfettamente sul busto dell’uomo, vestendo in modo perfetto su ogni tipo di fisico.

Anche in questo caso i prezzi hanno un margine variabile in base all’articolo di interesse. Si può spendere dai 40€ per un accessorio, per raggiungere i 200€ per un abito.