La Melara tra le industrie: dove si trova la Oto? Di cosa si occupa?

Oto è un cantiere navale autonomo e integrato della città di Palmi, in Italia. Il cantiere si trova a 3 km a est del centro città e a 50 km a ovest di Napoli. Oto fa parte di industrie che sono vitali per l’economia dell’Italia meridionale e per diverse altre regioni dell’Europa e del Nord America. Queste industrie includono la costruzione e la manutenzione di navi, la produzione di macchine elettriche, di macchine utensili, la metallurgia e la produzione di acciaio, i prodotti chimici, i prodotti di carta e la produzione di mobili. Oto è anche tra le prime 10 aziende attive a livello internazionale all’interno di questo gruppo.

La costruzione navale è un settore in cui Oto è specializzata. Oltre il 60% di tutte le navi completate da Oto dalla sua fondazione sono state navi per il trasporto marittimo o per il trasporto di materiali da costruzione. Altri settori in cui Otc è specializzata sono: Industria aerospaziale; Produzione di motori aeronautici; Produzione di dispositivi elettromeccanici (EMD).

Che cos’è Melara?

Melara Sistemi Navali S.p.A. è un’azienda italiana che produce sistemi navali. La sua attività principale è la progettazione, l’ingegneria e la produzione di armi navali, munizioni e servizi correlati. Le sue attività comprendono anche la progettazione, l’ingegneria e la produzione di sistemi subacquei, sistemi terrestri, sistemi di comando e controllo e simulatori.

L’azienda distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo e ha la sua sede principale nella città industriale di Imperia, la città più a sud del mondo. Lo stabilimento di Melara si trova sulla costa mediterranea della regione Emilia-Romagna. Melara è stata fondata nel 1919 dallo Stato italiano per costruire, mantenere e fornire navi alla Marina Militare Italiana. Nel 1961 ha ampliato le sue attività per includere la costruzione di navi per altri clienti. L’azienda ha continuato a espandersi nel corso degli anni e oggi produce una vasta gamma di sistemi navali.

Melara – Azienda che produce armi e navi

L’azienda produce una varietà di armi e sistemi navali correlati, attualmente, i suoi prodotti principali includono cannoni navali, piattaforme navali, radar navali e contromisure, robotica navale e sensori navali a infrarossi. Oltre alle attività di produzione, Melara ha anche un segmento di attività di consulenza chiamato “Aerospace & Defence Systems Engineering Services”. La maggior parte delle attività di questo settore riguarda la fornitura di servizi di ingegneria a clienti coinvolti nella progettazione e nello sviluppo di sistemi navali.

Dove si trova? Di cosa si occupa?

Melara si trova nella città di Imperia, in Italia, la città più a sud del mondo. Lo stabilimento di Melara si trova sulla costa mediterranea della regione Emilia-Romagna, nell‘area industriale del COTPA (Centro di Innovazione Tecnica). Quest’area è una delle regioni tecnologicamente più avanzate d’Europa ed è sede di molte grandi aziende internazionali come Finmeccanica, Selex, Adsys e Leonardo S.p.A. L’area di Melara è vicina al porto e, quindi, ha un facile accesso al trasporto marittimo e alla capacità di importare ed esportare, oltre alla facilità di importare materie prime e di esportare prodotti lavorati.