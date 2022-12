Istituto Cavalcanti Napoli: ecco dove si trova e le informazioni disponibili online

L’istituto Cavalcanti di Napoli vanta un sito web ben strutturato, con informazioni suddivise in modo categorico per aiutare gli utenti a trovare le informazioni di cui necessitano.

All’interno della Home Page l’utente viene immediatamente trasportato in uno slide Show automatico che permette di avere un primo sguardo sulla scuola.

Si intuisce subito che si tratta di un istituto Alberghiero, e possiamo notare le creazioni degli studenti fin da un primo sguardo.

Scendendo all’interno della pagina, vi sono le informazioni per i corsi serali dedicate agli adulti, e a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco ma non possono per qualsiasi motivo frequentare di giorno.

Vi è poi il link per le iscrizioni alle classi prime, per poter scaricare la modulistica di iscrizione e fare domanda direttamente online. Una procedura che permette di risparmiare tempo, dato che si riceverà risposta direttamente per e-mail, oppure per via telefonica.

In alto vi è un menu orizzontale, che permette di accedere alle varie sezioni del sito.

Quali informazioni si possono trovare sul sito dell’Istituto Cavalcanti di Napoli

Controllando il Menu orizzontale in capo al sito si notano subito le informazioni a cui l’utente può accedere.

Qui vi è una sezione dedicata all’istituto, per conoscere meglio il piano formativo, capire l’organigramma, il PTOF, ed effettuare le iscrizioni. Nella stessa sezione vi sono informazioni anche circa l’alternanza scuola lavoro, il regolamento di istituto, e una presentazione della scuola completa di curricolo dell’Istituto.

Vi è poi la possibilità di effettuare l’accesso come genitore o come studente, per leggere le notizie specifiche rivolte a ciascuna categoria.

L’area riservata è dedicata ai docenti, mentre la sezione di modulistica permette di scaricare i diversi moduli da compilare e consegnare in segreteria. Si parla in particolare di richieste di certificazioni, moduli per l’alternanza scuola lavoro, richieste di congedo parentale da parte degli insegnanti, modulistica dedicata alla richiesta di assistenza per i diversamente abili, e la modulistica per gli insegnanti relativa alle assenze dal servizio.

Vi è poi una sezione dedicata all’area pubblica, dove vengono raccolte tutte le circolari consegnate a scuola. Similmente, nella sezione Personale ATA, vi sono raccolti i documenti relativi al Piano ATA.

Nell’area community didattica, gli studenti hanno modo di confrontarsi su eventuali problematiche.

Infine, il menu prevede anche una sezione dedicata agli eventi della scuola.

Contatti

L’istituto Cavalcanti di Napoli Si trova sulla Strada Comunale Taverna del Ferro, al civico 4, di Napoli.

Per mettersi in contatto con la scuola è possibile inviare una e-mail compilando il form apposito sul sito.