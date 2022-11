Investimenti finanziari: facciamo il punto sugli asset più interessanti per giocare in borsa oggi

Continuano a cambiare le abitudini degli italiani in merito alla gestione ed all’impiego dei loro capitali. Le ultime indagini confermano la preferenza nei confronti della liquidità e degli strumenti di risparmio più sicuri, ma è in continua crescita la percentuale della popolazione che ha scelto di avvicinarsi al mondo degli investimenti online. Nel giro di un paio d’anni il numero delle persone che ha aperto un account di trading è quadruplicato!

Quello che stiamo attraversando non è il periodo più facile da affrontare, con i mercati che sono particolarmente irrequieti a causa degli eventi che stano condizionando il momento. Questo però non ha frenato la crescente passione degli italiani verso gli investimenti. Per riuscire ad ottenere dei risultati in un contesto del genere è necessario sapere come muoversi ed individuare quali sono gli asset migliori su cui puntare quando si gioca in borsa.

La nuova passione degli italiani per gli investimenti finanziari online

L’attuale boom del trading online sembra essere molto diverso da quello che ha accompagnato l’arrivo di questa attività ormai più di venti anni fa. Tra gli aspiranti trader c’è maggiore consapevolezza: ormai è chiaro a tutti che senza un’adeguata preparazione non si possono ottenere risultati dai propri investimenti online. Ecco perché chi sceglie di fare il suo ingresso sui mercati finanziari cerca sul web le migliori risorse per curare la sua formazione.

Il sito mercati24.com si è affermato come uno dei più importanti punti di riferimento sotto questo punto di vista: qui, per esempio, è presente una guida che spiega dove investire in Borsa, valutando con attenzione tutti gli asset attualmente disponibili.

La scelta dell’intermediario per giocare in borsa

Nel paragrafo precedente abbiamo introdotto la figura del broker. Si tratta dell’intermediario che permette al trader di accedere ai mercati finanziari, quindi svolge un ruolo importantissimo. Basta fare una ricerca su internet per rendersi conto di quanti broker esistano: ognuno ha le sue caratteristiche, quindi la scelta non può essere affidata al caso. Bisogna conoscere le varie piattaforme per capire quali sono quelle più adatte alle proprie necessità.

Il broker deve essere un soggetto affidabile (quindi bisogna optare solo per intermediari regolamentati) e la sua piattaforma deve essere intuitiva, completa e ricca di strumenti. Inoltre, nella decisione finale si deve dare il giusto peso anche al fattore economico, rappresentato dai costi, dall’entità del deposito minimo iniziale e dalle condizioni di versamento e di prelievo. Tra i migliori broker attivi in Italia è possibile citare eToro, XTB, Capex.com, LiquidityX e Trade.

Gli asset più interessanti del momento

Fino a qualche tempo fa per investire in borsa era necessario rivolgersi ad una banca e dare l’ordine di acquistare dei titoli. È un’opzione ancora valida, ma il trading online ha aperto una strada completamente diversa, che permette agli investitori di agire in autonomia sulle piattaforme in modo più rapido ed economico. I trader negoziano i CFD, strumenti finanziari derivati che hanno come sottostanti le azioni e che permettono di investire sia in ottica di lungo che di breve periodo.

In questo momento non è facile individuare i titoli su cui puntare: dipende dalla strategia che si intende adottare e dal livello di rischio che si è disposti ad accettare. I più prudenti sceglieranno le cosiddette azioni difensive, ovvero titoli di società in grado di superare anche i periodi più complicati (azioni resilienti ed azioni anticicliche). I più temerari invece andranno alla ricerca delle occasioni, ovvero titoli che oggi hanno una quotazione scontata, ma che hanno ottime potenzialità di crescita per il futuro.