Integratori per le difese immunitarie: le sostanze utili e i migliori prodotti in commercio

Le difese immunitarie sono una barriera naturale contro tutte le sostanze nocive che possono compromettere lo stato di salute dell’organismo. Questo apparato difensivo è un sistema piuttosto complesso, composto da organi e cellule che cooperando tra loro preservano il corpo umano dalle infezioni attaccando e distruggendo le cellule e i microrganismi alterati.

Per mantenere le difese immunitarie alte ed efficienti è necessario seguire una dieta sana ed equilibrata, fare attività fisica regolarmente ed evitare comportamenti dannosi per la salute, come il fumo e il consumo eccessivo di alcolici. Allo stesso tempo, in alcune circostanze potrebbe essere utile e necessario ricorrere a degli integratori per le difese immunitarie.

Si tratta di integratori alimentari naturali a base di nutrienti che aiutano a rafforzare il sistema immunitario, fornendo preziose sostanze con proprietà ossidanti che migliorano la funzionalità delle difese dell’organismo. Naturalmente, prima dell’assunzione è necessario un consulto medico, per verificare insieme allo specialista come e se integrare nella propria quotidianità questo tipo di alimenti. Vediamo quali sono i migliori prodotti sul mercato e le sostanze più benefiche per il sistema immunitario.

Integratori a base di Omega 3

Un prodotto consigliato per supportare le difese immunitarie sono gli integratori a base di Omega 3, acidi grassi polinsaturi con proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e metaboliche. Gli Omega 3 sono anche dei neuroprotettori, contrastano l’ipertensione e svolgono un’azione citoprotettiva molto importante per la salute dell’organismo.

Gli integratori di Omega 3 possono essere arricchiti di preziosi micronutrienti come le vitamine A, B3, B12 e C.

Integratori a base di vitamina C

Un prezioso alleato per rafforzare le difese immunitarie è anche la vitamina C, ossia l’acido ascorbico. Questo micronutriente vanta elevati poteri antiossidanti, partecipa alle funzioni metaboliche e alla biosintesi degli amminoacidi, del collagene e degli ormoni. Inoltre, la vitamina C è indispensabile per contrastare i radicali liberi e prevenire il rischio di tumori.

Gli integratori a base di vitamina C sono spesso proposti con formulazioni multivitaminiche, che oltre all’acido ascorbico forniscono anche altri micronutrienti come la vitamina D, fondamentale per la prevenzione dell’osteoporosi e la salute delle ossa. Lo stesso vale per lo zinco, molte volte presente insieme alle vitamine C e D, un minerale che fortifica il sistema immunitario e vanta un’azione antinfiammatoria.

Integratori a base di echinacea

L’echinacea è una pianta nota per le sue proprietà immunomodulanti e immunostimolanti, infatti viene impiegata per curare i raffreddori e migliorare le difese immunitarie. Tra le innumerevoli azioni positive dell’echinacea sull’organismo ci sono anche effetti cicatrizzanti e antinfiammatori, caratteristiche che rendono questa pianta molto usata anche in ambito cosmetico.

Gli integratori di echinacea sono prodotti nutrienti che sostengono le difese immunitarie, in cui l’estratto di questa erbaccia perenne è spesso affiancato da altre sostanze benefiche come la vitamina C e minerali come lo zinco, il magnesio e il rame. Quest’ultimo, in particolare, favorisce la frequenza cardiaca, migliora la capacità dell’organismo di assorbire il ferro e contribuisce alla salute della prostata.

Integratori a base di fermenti lattici

Per rinforzare le difese immunitarie è possibile ricorrere anche a un integratore con fermenti lattici, ossia a base di batteri che attraverso la fermentazione sono in grado di digerire il lattosio, lo zucchero del latte, convertendolo in acido lattico. I fermenti lattici aiutano la flora intestinale, contribuiscono alla sintesi delle vitamine e migliorano il processo digestivo, proteggendo l’organismo dagli agenti esterni.

Gli integratori con fermenti lattici svolgono un’importante azione immunitaria, favorendo anche la trasformazione dei micronutrienti come le vitamine in fonti di energia per il corpo. Tra i fermenti lattici più utilizzati per l’integrazione alimentare ci sono i probiotici, ad ogni modo sono spesso supportati anche da vitamine C e D e minerali come il ferro, lo zinco e il rame per un’azione più completa.