Insegnare in svizzera: requisiti e stipendio

In questo blog analizziamo i requisiti necessari per ottenere un posto di insegnante nelle scuole in Svizzera e il relativo stipendio. Continuate a leggere per scoprire come ottenere un lavoro di insegnante in questo Paese come candidato all’estero, il processo di assunzione e quanto potete aspettarvi di guadagnare.

Requisiti per l’insegnamento

Come nella maggior parte dei Paesi, per insegnare in Svizzera è necessario possedere un’abilitazione all’insegnamento, vale a dire una laurea o una formazione per insegnanti. Il percorso di laurea è la via più tradizionale e si può intraprendere questa strada se si possiede già un’abilitazione all’insegnamento o se si desidera specializzarsi in un’area tematica specifica.

I requisiti per questo percorso di laurea variano da cantone a cantone e dovrete informarvi presso la località in cui desiderate lavorare su quali materie sono richieste e possono richiedere qualifiche specifiche. Dovrete anche considerare il sistema ECTS, poiché alcuni diplomi vengono rilasciati sulla base di crediti ECTS piuttosto che sullo standard del diploma federale svizzero.

Come diventare insegnante in Svizzera

La procedura di candidatura per l’insegnamento in Svizzera è simile a quella per l’insegnamento in molti altri Paesi. È necessario informarsi presso il cantone in cui si desidera lavorare, ma a titolo indicativo si possono prevedere i seguenti passaggi:

Individuare il cantone in cui si desidera lavorare.

Assicurarsi di conoscere la lingua parlata in quel cantone.

Verificare quali sono i requisiti per ottenere un posto di insegnante in quel cantone.

Presentare la domanda di assunzione.

In caso di esito positivo, sostenere un colloquio.

In caso di esito positivo, frequentare un corso di formazione per insegnanti in Svizzera.

Stipendi degli insegnanti

L’insegnamento è una carriera che comporta uno stipendio relativamente basso, soprattutto in Svizzera. Lo stipendio medio di un insegnante di base è di circa 40.000 CHF all’anno. La retribuzione media è di circa 50.000 CHF all’anno. Lo stipendio medio di un dirigente scolastico in Svizzera è di circa 70.000 CHF all’anno. È inoltre necessario tenere conto di pagamenti extra come l’indennità di alloggio, la pensione e l’indennità di vacanza.

Conclusioni

L’insegnamento è una professione nobile che dà grandi soddisfazioni, se state pensando di diventare insegnanti in Svizzera, dovete essere consapevoli dei seguenti fatti: