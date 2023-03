Infuso non eccitante: ecco come prepararlo!

Probabilmente avrete sentito parlare dei benefici di bere frutta e verdura. Dopo tutto, quale modo migliore di assumere i nutrienti se non bevendo? Ma vi siete mai chiesti come preparare una bevanda non eccitante a base di frutta e verdura per gli amici che non sono così avventurosi quando si tratta di nuovi alimenti? Per fortuna c’è un trucco facile da usare: l’infusione in acqua.

Che cos’è l’infusione d’acqua? Si tratta essenzialmente di utilizzare l’acqua bollente per estrarre i minerali da ingredienti naturali come frutta e verdura. Questo tutorial vi guiderà attraverso il processo di preparazione di una bevanda non eccitante infusa con frutta e verdura.

Cosa serve per fare una bevanda non eccitante

Per preparare una bevanda non eccitante, occorre una pentola con coperchio, un colino e un imbuto. Inoltre, vi serviranno vari tipi di frutta e verdura sotto forma di infuso. L’aspetto migliore dell’infusione d’acqua è che si può utilizzare qualsiasi ingrediente biologico; non è necessario attenersi a frutta o verdura specifiche.

Potete anche adattare gli ingredienti in base ai vostri gusti e all’occasione, l’acqua è l’ingrediente più importante di questa ricetta. Se possibile, vi consigliamo di utilizzare acqua distillata, non solo vi aiuterà a ottenere una bevanda più limpida, ma anche a conservare più a lungo gli ingredienti. Si possono anche usare cubetti di ghiaccio per raffreddare la bevanda infusa. In seguito parleremo in dettaglio degli altri ingredienti.

Attrezzature e ingredienti

Pentola – è essenziale per l’infusione dell’acqua. Idealmente, dovrebbe essere abbastanza alta da contenere almeno quattro centimetri d’acqua. Si può usare una casseruola o una pentola grande.

– è essenziale per l’infusione dell’acqua. Idealmente, dovrebbe essere abbastanza alta da contenere almeno quattro centimetri d’acqua. Si può usare una casseruola o una pentola grande. Coperchio – si può usare una pentola di vetro o qualsiasi altro contenitore che possa adattarsi al coperchio. – Colino – Per filtrare gli ingredienti dalla pentola si può usare un colino qualsiasi. Un colino a maglie fini è perfetto per questo scopo.

– si può usare una pentola di vetro o qualsiasi altro contenitore che possa adattarsi al coperchio. – Colino – Per filtrare gli ingredienti dalla pentola si può usare un colino qualsiasi. Un colino a maglie fini è perfetto per questo scopo. Imbuto – potete usare un imbuto di plastica o di vetro.

– potete usare un imbuto di plastica o di vetro. Bacchette di legno o di plastica – si possono usare anche le bacchette per filtrare gli ingredienti.

– si possono usare anche le bacchette per filtrare gli ingredienti. Erbe – per questa ricetta vi consigliamo di utilizzare erbe fresche, potete usare menta, basilico e così via.

– per questa ricetta vi consigliamo di utilizzare erbe fresche, potete usare menta, basilico e così via. Frutta – si può utilizzare qualsiasi tipo di frutta. Si consiglia di utilizzare frutti di bosco, meloni e agrumi.

– si può utilizzare qualsiasi tipo di frutta. Si consiglia di utilizzare frutti di bosco, meloni e agrumi. Verdure – è possibile utilizzare anche le verdure per l’infusione. Tuttavia, è importante che non siano troppo fibrosi o duri. Si consiglia di utilizzare sedano, spinaci, cetrioli e così via.

Fase 1 – Preparare la frutta e la verdura.

Una delle prime cose da fare è preparare la frutta e la verdura. Basta lavarle accuratamente e tagliarle in pezzi più piccoli, successivamente, mettete la frutta e la verdura in un contenitore ermetico e copritela d’acqua. Lasciatele riposare in frigorifero per almeno tre ore per infondere i nutrienti. In alternativa, potete anche usare un contenitore ermetico e metterci dentro gli ingredienti insieme all’acqua.

Questi ingredienti si manterranno freschi per circa due settimane, se si utilizzano erbe fresche, lavarle e tritarle. Poi mettetele in un contenitore ermetico insieme all’acqua, potete anche usare un contenitore ermetico con le erbe fresche se non avete un contenitore ermetico per le verdure. Questi ingredienti possono essere utilizzati per diversi giorni. Per conservarli più a lungo, potete anche tenerli nel congelatore.

Fase 2 – Aggiungere gli ingredienti all’acqua

Ora che frutta e verdura sono pronte e l’acqua è in infusione, non resta che aggiungere gli ingredienti alla pentola e portarla a ebollizione. Una volta raggiunta l’ebollizione, lasciate sobbollire per circa 10 minuti o finché l’acqua non sarà infusa. È importante notare che non bisogna far bollire gli ingredienti insieme. Bisogna invece lasciarli sobbollire nell’acqua.

Per controllare la temperatura dell’acqua si può anche usare un termometro. Se non ne avete uno, potete anche controllare semplicemente l’acqua: deve sobbollire. L’acqua inizierà a diventare torbida man mano che gli ingredienti vengono messi in infusione, a questo punto è necessario togliere gli ingredienti dalla pentola e metterli in un colino. Si può usare una bacchetta di legno o di plastica per filtrare gli ingredienti dalla pentola.

Fase 3 – Mettere in infusione l’acqua

Dopo aver tolto gli ingredienti dalla pentola, potete aggiungere acqua fresca alla pentola e portarla a ebollizione. Una volta raggiunta l’ebollizione, lasciate sobbollire per circa 10 minuti o finché l’acqua non sarà in infusione. Mentre l’acqua bolle, si possono aggiungere gli ingredienti all’acqua in un contenitore ermetico, assicuratevi che il contenitore abbia un coperchio e che sia ermetico.

Conservare gli ingredienti in frigorifero e lasciarli riposare per tutta la notte, il mattino seguente, filtrare nuovamente gli ingredienti. Dopo aver filtrato gli ingredienti, si può assaggiare la bevanda e decidere se cambiare qualche ingrediente. Se si desidera cambiare gli ingredienti, è sufficiente rimetterli nella pentola e portarli a ebollizione.

Fase 4 – Filtrare gli ingredienti in infusione

Dopo aver assaggiato la bevanda, potete filtrare nuovamente gli ingredienti. Per filtrarli, utilizzate un colino a maglie fini o un filtro da caffè, potete usare una tazza o un bicchiere per filtrare gli ingredienti. Qualunque cosa si utilizzi, assicurarsi che sia abbastanza fine da filtrare gli ingredienti dal liquido. Dopo aver filtrato gli ingredienti, si può conservare l’acqua infusa in un contenitore ermetico o in una bottiglia.

Si possono anche aggiungere 2-3 gocce di olio essenziale di limone o lime e conservare la bevanda in frigorifero. In questo modo la bevanda si conserva. Si possono anche preparare diverse tazze della bevanda e conservarle in frigorifero per un uso futuro, l’acqua infusa è perfetta anche per preparare tè freddo o limonate.