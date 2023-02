Ho vinto alla lotteria! Sono un cittadino Americano

La lotteria americana è un’opportunità di vita per chi desidera vivere, lavorare e studiare negli Stati Uniti. Ogni anno, la lotteria offre a persone provenienti da tutto il mondo la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti come residente permanente legale. In questo articolo discuteremo i dettagli della lotteria americana e quello che devi sapere prima di parteciparvi.

Come Funziona la Lotteria Americana?

Se sei interessato a provare a vincere la carta verde per l’America con la lotteria americana, ecco cosa devi sapere: la lotteria americana viene organizzata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Esso estrae casualmente 50.000 biglietti vincenti ogni anno tra i milioni di domande presentate. Per partecipare, devi compilare un modulo online e inviarlo al Dipartimento entro un determinato periodo. I candidati devono anche soddisfare i requisiti di ammissibilità come dimostrare il proprio patrimonio culturale e linguistico. Inoltre, è necessario essere originari da un paese che abbia bassi tassi di emigrazione negli Stati Uniti e non superare il limite della quota annua per ogni paese stabilito dal governo degli Stati Uniti. I candidati devono anche soddisfare i requisiti minimi di educazione e lavorative, tra cui almeno due anni di esperienza nel campo specifico in cui desiderano lavorare negli Stati Uniti. Per assistenza puoi rivolgerti anche ad uno studio legale specializzato, come ad esempio lo Studio Legale Cataldi.

Se selezionati, dovresti ricevere la tua carta verde entro un anno dalla data della tua domanda approvata.

Cosa succede dopo aver vinto la Lotteria Americana?

Una volta che sei stato selezionato come vincitore della lotteria, puoi inizialmente richiedere un visto temporaneo per entrare negli Stati Uniti. Dovrai poi presentarti presso l’ambasciata americana nella tua nazione per completare le procedure del visto e rispondere ad alcune domande sull’ammissibilità durante l’intervista con lo staff consolare presso l’ambasciata USA. Successivamente, sarai autorizzato a entrare negli Stati Uniti con un periodo limitato di tempo in cui dovrai completare tutti gli ulteriori passaggi necessari per diventare un cittadino USA legalmente riconosciuto o un residente permanente legale (green card).

Partecipando alla lotteria americana si hanno molte opportunità ma è importante essere consapevoli che c’è ancora molto da fare dopo aver vinto la lotteria stessa. Si deve essere preparati ad affrontare i costosi processi burocratici e legali necessari per diventare legalmente residente permanente degli Statu Uniti come titolare della green card. Ma non lasciatevi spaventare! Se seguite attentamente tutti i passaggi descritti qui sopra potreste anche trarre beneficio dalle opportunità offerte degli Stati Uniti in termini di istruzione superiore, occupazione ed eventualmente investimenti nel paese stesso! Buona fortuna!