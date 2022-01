Gruppo Piaggio: che cosa si sa della nota azienda? Quando è stata fondata?

Il gruppo Piaggio & Co è un produttore italiano di veicoli commerciali e di veicoli a motore a due ruote. Come azienda è stata fondata nel 1884 ed è controllata dalla holding industriale IMMSI S.p.A. molto importante e soprattutto anche quotata nella borsa italiana. Piaggio opera in diversi settori come la costruzione di motori e ciclomotori, ma anche scooter utilizzando differenti marchi tra cui Derbi, Moto Guzzi, Aprilia e Gilera. Piaggio, inoltre ha all’attivo anche un trasporto più leggero a tre e quattro ruote, che però ha un’importanza inferiore rispetto alle due ruote.

Il gruppo Piaggio

Il gruppo Piaggio è considerato il più grande costruttore europeo di veicoli motorizzate a due ruote, nonché uno dei principali player in questo settore, oltre ad essere di fatto uno dei protagonisti internazionali nel campo i piccoli commerciali.

I prodotti del gruppo Piaggio comprendono motori e ciclomotori e scooter che hanno una cilindrata compresa tra i 50 e i 1200 cavalli. La sede del gruppo si trova in provincia di Pisa a Pontedera e ha tutta una serie di stabilimenti dislocati in diverse città.

Uno degli stabilimenti si trova proprio a Pontedera e qui vengono prodotti tutti i veicoli a due ruote che hanno il marchio Gilera, Vespa e Piaggio nonché i veicoli destinati al trasporto leggero per il mercato europeo di motociclette e scooter. Un altro stabilimento è situato a Mandello del Lario in provincia di Lecco per la produzione di tutti i piccoli Derbi e Moto Guzzi. Un altro si trova a Scorzè in provincia di Venezia e questo stabilimento ha la possibilità di costruire veicoli a due ruote che usciranno con i marchi Scarabeo e Aprilia.

Inoltre Piaggio ha creato due stabilimenti al di fuori dell’Italia molto importanti; uno si trova a Baratti in India e principalmente è dedicato alla produzione di veicoli da trasporto leggero destinato interamente al mercato indiano che hanno motori diesel e turbodiesel. Nel 2012 sempre in questo stabilimento è iniziata la produzione di Vespa, sembra destinata al mercato indiano. L’ultima sede di Piaggio si trova in Vietnam ed è dedicata alla produzione degli scooter Vespa.

I ricavi della società

Il 2020 è stato un anno particolarmente negativo per l’azienda Piaggio che chiude con un bilancio in rosso anche e soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus che ha portato alla chiusura a bere un periodo di tempo molto prolungato delle attività commerciali e produttive in differenti Nazioni.

Il gruppo Piaggio è un gruppo davvero molto importante e fondamentale per la produzione di Motocicli e quindi è uno dei trend delle grandi competizioni a livello internazionale che può vantare un palmares di tutto rispetto con 4 campionati mondiali conquistati, di cui 54 per il team Aprilia, 21 per il Derby 15 con Moto Guzzi e infine 14 con Gilera.

Senza dubbio il gruppo Piaggio è uno dei grandi vanti italiani ed è un’azienda che ha saputo portare l’Italia sul tetto del mondo. Piaggio ha saputo arricchire il mondo dei motori e di certo le competizioni, senza quest’azienda e i suoi veicoli, non sarebbero le stesse.