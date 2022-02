Giochi tra amici: ecco quali sono i migliori da proporre per una serata d’inverno

Soprattutto nel periodo invernale, quando fuori fa freddo e magari non si ha molta voglia di uscire, non c’è nulla di meglio che passare una bella serata tra amici. Quando questa serata magari viene passata in casa e si decide di non uscire, ecco che è possibile fare una lunga lista di giochi per divertirsi tutti insieme e trascorrere delle piacevoli ore in compagnia.

Giochi da fare con gli amici

Uno dei giochi più classici da fare in casa, sia in famiglia che con gli amici e che è senza dubbio sempre molto divertente, è Pictionary. Di questo gioco è possibile sia comprare la versione ufficiale, che quella magari amatoriale e più divertente che quindi potrà farvi svagare ancora di più. Pictionary vuole tirare fuori il lato più goliardico delle persone e permette loro di passare davvero una serata molto diversa dal solito.

Questo gioco è molto semplice e serviranno solamente i fogli e penne, poiché è necessario giocare a coppie e uno dei due dovrà disegnare all’altro ciò che viene riportato sulla carta pescata che può essere una parola di qualunque tipo. Tutto questo viene fatto senza parlare ed è proprio questa la cosa davvero divertente, poiché è spesso difficile riuscire a capire che cosa è stato disegnato poiché le carte non sono mai semplici.

Un altro gioco meno conosciuto forse rispetto al classico Monopoli, ma ugualmente divertente e che per alcuni versi gli somiglia molto è Party & Co, anche questo un gioco dove ci si sfida e si deve progredire per arrivare alla fine vincitori. Esistono differenti versioni sia più complicati per adulti, che sul tema del cinema o anche sulla musica ed è semplicemente necessario scegliere il preferito e poi iniziare a giocare tutti insieme.

Senza ombra di dubbio poi c’è il Trivial, il classico gioco che mette prova anche la mente con domande di carattere generale per nulla semplici e che crea molta challenge tra i giocatori. Quindi questa è davvero una sfida all’ultimo sangue anche sul sapere e anche per imparare qualcosa in più e di diverso rispetto al solito.

Giochi da fare in gruppi numerosi

Nel caso in cui magari la festa in casa sia fatta da molte persone, è possibile scegliere anche i giochi, magari più semplici ma ugualmente divertenti come ad esempio il Mimo. Questo gioco è molto semplice perché occorre semplicemente pensare un’azione oppure un animale, una persona o altri e cercare di farlo indovinare agli amici, semplicemente facendo dei gesti e senza parlare. Chiaramente una buona variante può essere la scelta di temi molto particolari, oppure imporre un limite di tempo al fine di rendere il tutto più divertente.

Un altro grande classico che mette alla prova l’intelligenza e soprattutto la conoscenza è anche piante, fiori, cose e città dove si possono anche scegliere molte categorie diverse e quindi ci si può sbizzarrire a mostrare le propria conoscenze in diversi campi. Un gioco senza dubbio molto facile da fare, per cui non occorre nulla se non carata e penna e che decisamente stimola la mente.