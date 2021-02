Frasi Walt Disney: le più belle e ricordate di sempre

I cartoni della Walt Disney hanno fatto la storia dell’animazione, ma come mai rimangono nel cuore? L’obiettivo principale di questo uomo, che poi ha creato dei personaggi che tutti amiamo e che da generazioni ci seguono, è sempre stato uno: quello di racchiudere saggezza.

Molte le storie e le favole che sono state rese “vive” dai personaggi dei cartoni animati. Tanti i personaggi creati che poi sono diventati “amici di tutti noi”.

Non possiamo negare che ci sono poi delle frasi dette dallo stesso Walt Disney che hanno mostrato il suo animo. Una mente ricca, che rimaneva sempre un po’ bambina, perché proprio i bambini hanno una saggezza senza veli. L’innocenza non è quella di credere di essere puri, ma quando si dicono per capire gli altri senza alcuna cattiveria.

Il significato dei suoi cartoni animati

Cosa si nasconde dietro le creazioni dei film di Walt Disney? Una domanda che in molti si sono fatti, ma notiamo che effettivamente si da sempre largo spazio a discussioni e dialoghi intensi, facili da capire.

Le fiabe sono sempre molto coraggiose, buoni anche se dall’aspetto mostruoso, un esempio è la Bella e la Bestia. Quello che non si sa è che molte frasi sono state create direttamente da Walt Disney che si immedesimava totalmente nei suoi personaggi e nelle loro avventure.

Walt Disney e i suoi cartoni

Diamo la giusta importanza alle fiabe e ai cartoni animati dei bambini perché stimolano la fantasia, oltre a impartire grand insegnamenti. Walt Disney lo sapeva bene ed ecco perché i loro dialoghi erano seguiti personalmente dal Padre di tutti i sogni dei bambini.

Le più belle frasi di Walt Disney dette con la voce dei loro personaggi, sono:

Non posso dirvi quale sia il mio sono, altrimenti non si avvera più. “Cenerentola”

Se metti buona volontà il mondo tutto ti darà. “La Spada nella Roccia”

Non smettere mai di sognare, solo sognando si può volare. “Peter Pan”

Lei lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze perché la vera bellezza si trova nel cuore. “La Bella e la Bestia”

Chi non la ha mai amate queste frasi? Importanti, tenere, coraggiose e che hanno fatto sognare.

Le frasi dei personaggi famose scritte da Walt Disney

Vogliamo ora parlare direttamente dell’uomo, cioè di Walt Disney che parlava come se tutto fosse una grande avventura partita dalla mente.

Solo che dividiamo le frasi “personali” da quelle di “ammirazione” che Walt Disney ha dedicato ai suoi personaggi.

Le frasi famose sono:

Pensa, credi, sogna e osa

La fantasia non ha età e i sogni sono per sempre

Ridere si se stessi vuol dire amarsi e accettarsi

L’unico modo per iniziare a fare qualcosa è smettere di parlare e fare

Quelle che ci hanno fatto emozionare e sono rivolte ai suoi personaggi, come:

Ricorda sempre che questa avventura è partita da un topolino

Anche per i miracoli c’è bisogno di un po’ di tempo, detto dalla Fata turchina sotto espresso desiderio di Walt Disney

Non tutti sono grandi artisti, ma il grande artista si cela dietro chiunque

Non le trovate delicate e assolutamente dettate da un grande amore per i suoi personaggi?