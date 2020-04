Frasi indimenticabili: quali sono le più ricercate sul web?

Internet permette di avere una grande diffusione di pensieri, emozioni e anche di sensazioni. Le frasi indimenticabili, che sono ricercare sul web, si dividono in pensieri di poeti famosi, da quelli di moda. Non ci dimentichiamo che in fondo, proprio internet, è una tecnologia di ultima generazione. Usatissima dai giovanissimi, ma che oggi viene usata anche da persone anziane.

Tutti troviamo delle immagini, foto o disegni, su internet, che poi sono valorizzate da un pensiero, da una frase o da poche parole. Esse sono particolarmente emozionanti. Valutiamo comunque come avvengono le ricerche sul web delle frasi indimenticabili. Esse si dividono in:

Aforismi su amore, vita, morte e solitudine

Pensieri di divi diventati immortali

Su canzoni ormai diventate storiche sullo scenario musicale italiano

Su film

Tuttavia, ogni anno, la ricerca cambia. Nel 2019, tramite Google Trends, si è notato che ci sono stati dei picchi di ricerche di frasi indimenticabili di film di successo. Mentre nel 2018, si ricercavano aforismi di poeti e filosofi dell’antica Grecia. Nel 2017, la preferenza versava su aforismi su vita, morte e solitudine.

I film cult

Vogliamo elencare le frasi dei film “cult” che hanno appassionato intere generazioni e che nascondono grandi verità. Recitiamo sia la frase che il film, magari cosi vi interessate anche di andarlo a vedere se non lo conoscete.

Tieniti stretti gli amici e ancora più stretti i nemici! (il Padrino II)

Che la forca sia con te (da Star Wars)

Dal passato puoi scappare… oppure imparare qualcosa (dal Re Leone)

Non si vivere per accontentare gli altri. La scelta deve essere solo tua (dal film Alice in Wonderland)

Noi siamo quello che scegliamo di essere (da Spiderman)

Domani è un altro giorno (dal film Via col vento)

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa (dal film La ricerca della felicità)

Ieri è storia, domani un mistero, ma oggi è un dono, per questo si chiama presente (da Kung Fu panda)

Non è vero che solo i film “reali” hanno qualcosa da dire. Nelle frasi più ricercate sul web troviamo proprio quelle dei cartoni animati. Magari perché essi hanno una grande saggezza che istruisce le nuove generazioni.

Le frasi dei divi dello spettacolo

Una diva immortale che ha affascinato circa 7 generazioni è Marylin Monrooe. Attrice discussa, fascino immutabile e vita controversa. Nonostante fosse stata “etichettata” come “l’oca di Hollywood”, da cui noi ci dissociamo, era una stupenda poetessa.

Le sue frasi che hanno ispirato donne e non solo, sono:

Le persone dolci non sono ingenue né stupide, né tanto indifese. Esse sono libere di essere vulnerabili

Che vergogna quando arrivo l’idraulico. Io ero tutta nuda nella vasca da bagno, con l’alluce bloccato nel rubinetto… e non avevo lo smalto sulle unghie!

I mariti diventano amanti meravigliosi, solo quando tradiscono

Un altro grande e amatissimo divo che ha le sue “frasi celebri di successo”, troviamo Paul Newman, che era solito dire:

Si cresce solo quando si è soli

Un divo viene amato da milioni di persone, ma quando sullo schermo appare “the End”, tutti lo dimenticano

Quando le cose sembrano andar male, possono sempre peggiorare.

Un divo made in Italy, ogni anno il boom delle ricerche su Rocco Siffredi

Nelle frasi indimenticabili, che sono ricercare sul web, troviamo anche un divo italiano. Famoso in tutto il mondo, cioè Rocco Siffredi.

Vuoi che sia per il suo “lavoro artistico”, vuoi che sia per curiosità, non possiamo negare che abbiamo a che fare con un vero poeta.

Tra le frasi che sono molto apprezzate nelle ricerche sul web, troviamo:

La moto è sia uomo che donna. Ti appassiona come una donna, ma ti frega peggio di un uomo

Si fanno più brutte figure su un film drammatico che in un film porno, proprio come la vita. Fai più brutte figure con chi ami che con chi non te ne frega niente

La bellezza di una donna? Si trova nel silenzio della sua forte personalità

Non capisco perché le persone si devono etichettare per i diversi orientamenti sessuali. Nudi o vestiti, siamo uomini o donne e nulla più.

Molti cercano di offendermi dicendo che sono metà tra uomo e animale. Verissimo. Sono istintivo e vendicativo come l’uomo e saggio come un animale

A questo punto, a voi la scelta della frase che più vi attrae.