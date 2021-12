ETF oro fisico: conviene investire? Dove controllare l’andamento?

Quando si parla di etf sull’oro allora si può parlare di investimenti e soprattutto bisogna informarsi su tutte le loro caratteristiche e i vantaggi che possono portare. È molto importante prima di investire nell’oro, di essere sicuri che effettivamente questo investimento conviene e che c’è quello che fa al caso nostro, per questo è importante valutare tutte le opzioni disponibili prima di decidere.

Cosa sono gli etf

Quando si parla di etf si parla di investimenti sull’oro ma è necessario andare ad esaminare a fondo i rendimenti dei differenti fondi per far si di investire in modo corretto e conveniente. Ci sono quattro differenti broker che spiccano di fatto sugli altri e sono: DIgiri, Etoro, NAGA Trader e IQ Option. Questi quattro sono i migliori Broker in grado di esaminare a fondo la situazione e quindi di capire se rispetto ad altri il rendimento è maggiore o minore.

Di questi quattro fondi tre sono in dollari, mentre il quarto ha una copertura interamente in euro. Anche se nell’ultimo anno il rendimento è inferiore agli altri di circa il 4%, tuttavia è riuscito a mantenere il suo potere d’acquisto. La caratteristica che accomuna questi quattro broker è il fatto che tutti e quattro replicano l’andamento con i lingotti nei caveau e quindi si parla di una replica fisica.

Il primo che nell’ultimo anno è risultato per rendimento è stato Invesco Physical Gold. invesco è una grande casa di gestione americana famosa proprio nel campo dei fondi comuni per l’investimento ed è sempre contraddistinta da una certa serietà e i cui lingua ti si trovano all’interno di un caveau a Londra.

Altre tipologie di etf

In Europa un altro ETF particolarmente interessante e negoziato è Wisdomtree physical Gold, che fa riferimento ad una casa di gestione specializzata proprio in etf che ha un’ottima posizione all’interno delle borse europee e che ha la sede principale negli Stati Uniti. Dobbiamo poi il gold bullion securities che in ordine di importanza si colloca più o meno come verso etf e fa riferimento ad una società specializzata proprio di per sé in oro e rispetto a tutti gli altri effettivamente è il più antico come fondo.

Uno importante, ma che merita comunque una menzione è le dici xtrackers physical Gold Eur hedged ITC. ITC fa riferimento ad una casa di gestione completamente dedicata a strumenti differenti rispetto ai fondi comuni di investimento della Deutsche Bank. Questo etf in particolar modo è nato nel 2010.

La cosa davvero importante quando si vuole investire in oro, è sempre informarsi al meglio su tutte le possibilità che si hanno a disposizione. In questo modo si può avere un quadro completo della situazione e di conseguenza anche cercare di non cadere in scelte errate che potrebbero danneggiarci, invece di darci un ottimo supporto.

Un buon metodo è senza dubbio chiedere a chi è molto informato e in grado di dirci come stanno andando i mercati a tutti i livelli, così da investire in modo sicuro, efficace ed efficiente.