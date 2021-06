Dove dormire a Las Vegas

Las Vegas è una meta all’interno della quale è veramente impossibile non trovare un luogo dove soggiornare. Le incredibili strutture architettoniche di questa realtà, sono diventate ormai dei simboli della città stessa. Se pernotterete in questa città, sarà molto improbabile che non vivrete l’esperienza di una struttura eccentrica e caratteristica. La via lungo la quale è possibile trovare gli hotel più gettonati, è la Strip, un ambiente urbano estremamente assortito di luoghi in cui soggiornare. Chi decide di alloggiare in una struttura su questa via, decide di vivere incredibili casinò dove intere ambientazioni o città famose vengono ricostruite, in maniera non sempre elegantissima, ma senza dubbio in maniera suggestiva. Non solo la Strip però ad accogliere i turisti, perché esiste anche Las Vegas Boulevard South, una zona periferica dai prezzi super stracciati.

Tipologie di Albergo

La tipologia di vacanza è determinante per scegliere il giusto ambiente in cui pernottare. Il bello di Las Vegas sta nel fatto che, la maggior parte degli hotel ha uno specifico tema a fondo urbano o storico-culturale, per cui è possibile scegliere l’ambiente che più è affine alla nostra identità. Il trash e il pacchiano animano molti degli alberghi in questa metropolitana, che diventa un grande teatro di vite. Non per questo non sono presenti anche gli hotel più tradizionali o lussuoso: chi cerca un servizio a 5 stelle sarà felice di sapere che Venetian e Cosmopolitan sono senza dubbio gli Hotel più sofisticati di tutta la città. Gli appassionati di cibo saranno felici di leggere che la maggior parte degli hotel, realizza anche degli abbondati buffet.

Di particolare rilevanza ha la prenotazione, dopo la scelta dell’albergo, perché Las Vegas è una meta super gettonata, per cui ogni week-end tantissimi turisti si riversano all’interno della città.

Collegamenti con la città

Se il vostro albergo si trova lungo la Strip, allora i vostri spostamenti influiranno poco sulla scelta dell’albergo, principalmente perché le più importanti attrazioni della città, si trovano tutte in aree limitrofe all’hotel. La monorotaia è il mezzo privilegiato per spostarsi in città, perché collega facilmente l’albergo MGM Grand al Sahara, consentendo pause intermediarie per visitare locali o altre strutture. In alternativa ci sono gli autobus, che consentono l’attraversamento di tutti il viale in tutte le direzioni, sostando di fronte ai più grandi e famosi casinò. Las Vegas è una meta che risulta adatta a tutti i viaggi di nozze che vedono protagoniste coppie avventurose e casiniste. Travel Design non solo vi guiderà nella scelta dell’albergo, ma vi affiancherà nel vostro soggiorno lì, sotto ogni punto di vista.