Come prepararsi per lo sci invernale 

Quando si pensa alle vacanze in montagna, subito torna alla mente la possibilità di organizzare una vacanza tipo settimana bianca in una località sciistica del Paese. Quest’anno, del resto, l’apertura delle piste da sci nella stagione invernale si prospetta molto affollata. Vediamo come fare per prepararsi al meglio allo sci invernale sia da un punto di vista della forma fisica, ma anche per quanto concerne abbigliamento e attrezzatura, relativamente alle cose che non devono mai mancare.

Vacanze sulla neve, cose che non devono mai mancare

Se volete prepararvi al meglio per lo sci invernale, innanzitutto dovete organizzare con particolare attenzione la vostra valigia. Alcune cose sono indispensabili! In primis, vi sono una serie di indumenti e accessori che compongono l’attrezzatura da sci come la tuta, gli scarponi, gli sci e lo snowboard che vanno selezionati con cura e con praticità. È fondamentale anche scegliere la biancheria giusta per affrontare il freddo delle cime innevate. In particolare, bisogna optare per l’abbigliamento tecnico e traspirante, è un alleato prezioso per mantenere il livello della propria temperatura corporea al di là di quelle che sono le condizioni meteorologiche. Tra gli accessori che assolutamente non possono mancare vi sono anche le calze termiche, ideali per combattere i piedi freddi e per riuscire a sciare senza intoppi permettendo al corpo di immagazzinare calore.

La preparazione fisica per lo sci invernale

Da un punto di vista della forma fisica, per prepararsi allo sci invernale, è molto importante allenare i muscoli. Ciò vale soprattutto per quelli anteriori e posteriori della coscia. Questo è molto importante in quanto così si evitano distorsioni ed eventuali fratture. Per prepararsi al meglio bisogna, non solo rinforzare il sistema cardiovascolare, ma anche il quadricipite femorale e i muscoli posteriori, cioè quelli che proteggono il ginocchio e permettono la flessione nel modo migliore. Per questo motivo, attività come la corsa, ma anche tennis, nuoto e pattinaggio sono sicuramente quelli più adatti per prepararsi ad affrontare al meglio la stagione invernale. In alternativa, è anche possibile fare palestra in modo mirato per il potenziamento e l’elasticità. Infatti, essere rigidi sugli sci, aumenta il rischio di cadute.

Gli altri suggerimenti per prepararsi allo sci invernale

Una volta effettuati tutti questi passaggi per prepararsi allo sci invernale, la soluzione giusta è anche trovare la pista più adatta alle proprie capacità. È meglio non strafare, soprattutto nelle prime attività, in modo tale da riuscire a divertirsi senza correre dei rischi di alcun tipo. Se farete attenzione a tutti questi accorgimenti, di certo sciare diventerà anche molto divertente e rilassante. Non dimenticate di preparare tutto secondo le indicazioni e quando la valigia sarà pronta, allora potrete partire all’avventura tra le numerose piste da sci del BelPaese e di tutta Europa!