Come fare soldi a 14 anni: idee e metodi per cominciare

Il denaro può essere una cosa difficile da capire per gli adolescenti poiché si tratta di un’età in cui si cerca di trovare il proprio posto nel mondo come adulti, e questo significa non avere l’indipendenza finanziaria che si vorrebbe. Per questo motivo, fare soldi a 14 anni è un problema che molti adolescenti si pongono. Tuttavia si possono trovare diversi metodi legali e idee per provare a guadagnare qualcosa anche in un’età adolescenziale come questa. Scopri di più su alcune proposte in questa lettura!

Tempo parziale di lavoro

Se volete guadagnare un po’ di soldi a 14 anni, è probabile che non troverete un lavoro molto remunerativo, tuttavia, questo non significa che non possiate trovare un lavoro o una qualche forma di impiego. È sufficiente scegliere un lavoro meno remunerativo e si può optare anche per un tempo parziale part-time nella vendita al dettaglio, nella ristorazione o in altri settori. Si tratta di settori particolarmente adatti agli adolescenti e ottimi per ottenere qualche retribuzione o fonte di risparmio economica.

Vendere i propri oggetti

Quali sono gli oggetti che possedete e che non vi servono più? Questi possono avere un valore per altre persone e offrono un modo concreto per fare soldi anche a 14 anni. Una volta individuati gli oggetti che si possono vendere, si può cercare online il loro valore e valutare una somma da fissare. Il bello di vendere oggetti online è che si può fare direttamente da casa tramite un dispositivo fisso o mobile come pc, smartphone e tablet. Ciò significa che potete stabilire i vostri orari e lavorare quando volete. Chi vuole optare per una vendita fisica diretta può affidarsi ai vari mercatini dell’usato presenti sul territorio, oppure bancarelle occasionali.

Scrivere e vendere articoli

Se siete portati per la scrittura, potete guadagnare vendendo articoli per conto di aziende che hanno bisogno di contenuti per i loro siti web. Per molte aziende è più conveniente assumere qualcuno che scriva contenuti per loro piuttosto che assumere un dipendente a tempo pieno, ciò significa che sono più disposte a pagare qualcuno a tempo determinato e occasionale, fissando una somma retribuita ad ogni consegna effettuata.

Partecipare a sondaggi online

Se volete guadagnare soldi a 14 anni, ma non siete in grado di scrivere articoli, potete comunque fare soldi partecipando a sondaggi. Ci sono siti web che offrono sondaggi e vi pagano per il vostro tempo. Potete fare sondaggi mentre guardate la TV o in qualsiasi altro momento in cui dovete aspettare qualcosa. Questo è uno dei modi più rapidi per fare soldi a 14 anni, ma è anche uno dei meno redditizi. Quindi, se da un lato è ottimo se volete guadagnare un po’ di soldi velocemente, dall’altro non è l’opzione migliore se volete guadagnare una quantità significativa di denaro.

I sondaggi richiedono generalmente pochi minuti di tempo ma non offrono una retribuzione particolarmente remunerativa, per questo motivo può rendersi necessario partecipare a diversi contenuti a seconda dei propri obiettivi.