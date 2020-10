Come crescere sui social: le strategie più efficaci

Al giorno d’oggi i social network sono un canale di comunicazione fondamentale, per questo motivo sono sempre di più le persone che vogliono emergere su Instagram, Facebook e YouTube. Ad ogni modo aumentare la popolarità sui social richiede una strategia adeguata, per capire come procedere nel modo giusto e incrementare la propria visibilità sulle principali piattaforme.

Per diventare famosi sui social bisogna investire nella propria immagine, creare un personal brand riconosciuto e individuare la nicchia giusta, per costruire una community di utenti interessati ai propri contenuti, con un tasso di interazione elevato. In questa guida abbiamo selezionato le strategie più efficaci per crescere sui social, per comprendere come ottimizzare la propria presenza online in modo efficiente e veloce.

Rivolgersi a dei professionisti esperti

Il mondo dei social network è sempre più competitivo, per questo motivo è fondamentale il supporto di professionisti esperti per capire come procedere per aumentare la visibilità online. L’assistenza di persone qualificate permette di ottenere risultati in tempi rapidi, ma soprattutto evita di perdere tempo e soldi in attività che non portano da nessuna parte, mantenendo il focus sugli obiettivi che si vogliono raggiungere.

In questo settore le possibilità sono numerose, infatti esistono molte aziende, tecnici e agenzie specializzate sui social, ognuna delle quali può offrire servizi diversi in base alle proprie esigenze. Un’opzione interessante è il servizio proposto da Traffik Up, una piattaforma in grado di aiutare a crescere sui social network, per aumentare i like, i followers e le views, con funzionalità specifiche per tutte le applicazioni come Instagram, YouTube, Facebook e persino TikTok.

Costruire un personal brand

Un errore molto comune, che non permette di incrementare la popolarità sui social, consiste nel puntare soltanto sulla propria immagine senza legarla a un personal brand. Al contrario, questo aspetto è essenziale ed è in grado di fare la differenza, poiché consente di adottare strategie più efficienti e ottimizzare la crescita sui social network, ad esempio utilizzando non solo il traffico organico ma anche strumenti di advertising.

Senza dubbio, costruire un personal brand è necessario perché offre una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di legare l’immagine personale non solo al proprio nome e al cognome, ma a una serie di valori che consentono agli utenti di inquadrare meglio il proprio posizionamento. Inoltre avere un brand permette di allineare tutte le attività svolte sui social, utilizzando lo stesso riferimento per ogni piattaforma, in più è possibile creare un vero e proprio business vincolato al personal brand sfruttando la visibilità acquisita.

Creare uno stile comunicativo unico

Sui social di oggi la proposta di contenuti e influencer è davvero elevata, un surplus che spesso rendere gli utenti confusi e non consente di emergere con facilità in questo settore. A fare la differenza è la capacità di offrire qualcosa di nuovo, lanciando dei contenuti che siano originali e interessanti, utilizzando uno stile comunicativo unico in grado di diversificare la propria immagine rispetto a quella di migliaia di altri profili e di account disponibili in rete.

In poche parole è necessario creare una personalità riconoscibile, che sia diversa da tutte le altre e facilmente individuabile dagli utenti, sfruttando aspetti del proprio carattere o una particolarità posseduta. Dopodiché è fondamentale mantenere questo stile di comunicazione nel tempo, rispettandolo anche nella produzione di altri contenuti per applicazioni e piattaforme differenti, consentendo agli utenti di avere sempre il loro riferimento.

Offrire un’esperienza coinvolgente agli utenti

Se desideri crescere sui social e aumentare la tua popolarità devi farti una domanda: perché le persone dovrebbero seguirmi? Sui social network esistono migliaia di profili e tantissime proposte spesso simili tra loro, quindi bisogna chiedersi cosa è possibile offrire agli utenti di veramente unico, speciale e ad alto valore aggiunto. Capirlo è indispensabile, per aumentare i followers ed emergere nel mondo dei social di oggi.

In particolare, è importante costruire un’esperienza coinvolgente per gli utenti, la quale non deve terminare con il like o la visualizzazione, ma questi passi devono innescare una serie di processi personalizzati in grado di assicurare il massimo engagement possibile. In pratica devi realizzare un ecosistema di servizi intorno ai tuoi profili social, affinché ogni interazione degli utenti con il tuo profilo porti loro qualcosa, garantendo sempre un differenziale e una partecipazione attiva.