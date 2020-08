Centrifugati di verdure: benefici, controindicazioni e ricette

Le diete sono composte da tante rinunce e da rigide regole da seguire. Spesso troviamo che ci sono dei pasti sostituiti dai centrifugati. Bene o male si conosce che cosa sia un centrifugato. Si parla di un’estrazione di liquidi, nutrienti, proteine e principi attivi di frutta e verdura freschi. Si parla di una bevanda che viene apprezzata specialmente dagli sportivi.

Indubbiamente i centrifugati possono essere anche molto gustosi da bere, ma occorre sapere di cosa si sta parlando. Purtroppo ci sono utenti che poi effettuano delle diete eccessive, estreme, magari bevendo solo i centrifugati. Altri addirittura li sostituiscono ai pasti riducendo la forza della muscolatura delle pareti dello stomaco. Come tutte le cose ci sono dei benefici, ma anche delle controindicazioni, quindi è bene fare attenzione e non abusare dei centrifugati.

Benefici per l’organismo

Tutto quello che mangiamo deve essere digerito attraverso a delle reazioni chimiche che avvengono nello stomaco. Un qualsiasi alimento è composto da una serie di fibre, che si scartano, e da nutrienti, che assorbiamo. Il lavoro della digestione è molto complesso. Molte volte ci sono dei problemi con alcuni alimenti perché non li riusciamo a digerire, creando anche un malessere interno. Il nostro organismo ha bisogno di avere una grande quantità di liquidi per non soffrire mai in questo processo.

I cibi che assorbiamo molto facilmente e rapidamente, sono proprio quelli sotto forma di liquidi. I centrifugati fanno bene proprio per questo. Si ha una bomba di proteine, vitamine e principi attivi che assorbiamo. Ciò permette di avere anche una riduzione dei grassi perché, una volta che essi sono centrifugati, riducono la loro essenza molecolare. Anche per questo i centrifugati sono spesso inseriti nelle diete. Tuttavia, anche se fanno benissimo perché non alterano il metabolismo, alleggeriscono la digestione e non fanno ingrassare, non possiamo vivere solo di liquidi.

Effetti collaterali dei centrifugati

Concentriamoci sugli effetti collaterali dei centrifugati, perché forse non capite la pericolosità in caso di abuso. I centrifugati sono liquidi di frutta e verdura freschi, questo lo abbiamo capito, non hanno una forma e non hanno proteine. Se ogni giorno andiamo a berne uno, sostituendolo ad un pasto completo, si rischia una riduzione dei movimenti della muscolatura addominale.

Continuando per 4 giorni, si avrà anche una riduzione della produzione degli acidi gastrici. Quando poi andremo ad avere nuovamente un’alimentazione completa di cibo solido, si soffrirà di:

Crampi addominali

Acidità di stomaco

Infiammazione dell’ernia iatale

Comparsa di reflusso

Concludiamo dicendo che ci sono dei giusti benefici con l’assumere dei centrifugati, ma ci sono altrettanti effetti collaterali abusando nell’assunzione.

Centrifugati di frutta e verdura

Alcune ricette di centrifugati hanno degli ingredienti che magari non centrano nulla una con l’altro. Tuttavia i gusti contrastanti, regalano sapori unici, quasi come se fosse una bevanda cocktail. La prima da consigliare, che fa benissimo all’organismo ed è depurativa, e il centrifugato di ananas, mela e sedano. Bastano:

1 mela sbucciata

4 gambi di sedano prive di foglie

3 fette di ananas

La seconda ricetta da provare è quella di mela, pesca e fragole, che ha un effetto energizzante, corrono:

1 mela

2 pesche

5 fragole

Già queste due sono dei centrifugati apprezzati anche dai bambini oltre che dagli adulti.