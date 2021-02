Cap Ivrea: dove trovarlo e come si scrive?

Il CAP, cioè il Codice di Avviamento Postale, è importante per riuscire a identificare un determinato settore che poi fa parte di un Comune.

Non tutti sono a conoscenza di quale sia il complesso metodo della rete postale, ma senza nomi di strade, numeri civici, provincie, Comuni e CAP, sarebbe impossibile ricevere:

Pacchi

Lettere

Bollette

Cartoline

Dati catastali degli immobili

Per avere un servizio postale eccellente è importante anche scrivere esattamente il CAP.

Curiosi di sapere quale sia il nuovo CAP di Ivrea? Nuovo CAP perché è stato sostituito negli ultimi anni, in seguito alle modifiche catastali necessarie per alcuni Comuni, dove sono stati poi cambiati codici e nomi di strade e vicoli.

Il CAP Ivrea, città con riferimento provinciale a Torino, è 10015.

Dubbi sul CAP? Dove trovarlo

Per qualsiasi dubbio o domanda, per trovare il giusto CAP, ci sono dei semplici modi per fare la giusta ricerca.

Prima di tutto internet è sempre una fonte inesauribile di informazioni. Una volta che digitate “CAP Ivrea”, ecco che vi comparirà il numero 10015 è anche la motivazione del perché è stato cambiato.

Tuttavia, se non siete convinti della ricerca, allora potete semplicemente chiamate il numero del municipio e chiedere informazioni sul CAP Ivrea. Potete anche domandare se ci sono delle variazioni per alcune frazioni che appartengono al Comune.

Non è raro che alcune frazioni possono avere dei problemi di “confine”, cioè appartengono al Comune, ma essendo confine con un altro Comune, possono avere un CAP diverso.

Come e dove si scrive il CAP

A cosa serve esattamente il Codice di Avviamento Postale? In realtà il CAP è la parte principale, la sigla unica che permette ai macchinari di smistare i pacchi, lettere e cartoline, verso il giusto ufficio postale.

Anche i corrieri privati usano questo metodo di smistamento che identifica esattamente la rete postale italiana.

Dovete scrivere una lettera per Ivrea? Il CAP Ivrea 10015 va scritto al di sotto del nome e cognome del destinatario, dopo che c’è la scritta della strada e numero civico dove la lettera o li pacco deve giungere. Qui il CAP trova la sua giusta collocazione.

Ivrea e piccole incomprensioni territoriali

Il territorio italiano è in continuo cambiamento. I territori di competenza di alcune città e anche di alcune regioni, spesso non sono ben definiti, quindi è importante che ci sia un’azione per identificarli al meglio.

A questo punto i CAP sono la cifra numerica che aiuta ad avere un dato catastale territoriale. Per questo è tanto importante.