Astucci Eastpak 2015: si possono ancora acquistare online? A che prezzo?

Anche la scuola ama la moda, e va d’accordo con le marche più famose nella creazione di accessori per lo studio come astucci, diari e cartelle. Ogni anno, infatti, escono nuovi modelli di nuove collezioni, per rimanere aggiornati sugli ultimi trend del momento.

Ci sono miti, tuttavia, che non tramontano mai come gli astucci Eastpak del 2015. Non vengono più venduti sul sito, ma i veri amanti di quella collezione possono comunque acquistarli in negozi alternativi.

Del resto la collezione del 2015 poco si discosta da quella di oggi, che si è aggiornata soltanto di piccoli dettagli. I prezzi sono piuttosto accessibili, e variano dai 15€ per la sola bustina, ai 25€ per l’astuccio con portapenne.

Dove acquistare gli astucci Eastpak 2015

Gli astucci Easpack possono essere acquistati su Ebay o su negozi di rivendita del proprio usato come Subito.it e simili. Attenzione, però, nel caso di acquisto dell’usato ad assicurarsi che si tratti di merce in buono stato. Attenzione anche al prezzo, poiché un Eastpack nuovo del 2015 costa circa 15 o 20€.

Anche sui gruppi Facebook, oppure addirittura sul Market Place del famoso social Network. Qui si possono trovare diversi venditori sia di astucci Eastpak usati, sia di bustine portapenne nuovi.

Oltre a questi, diversi siti di cartolerie online si occupano della vendita di questo Brand, e potrebbero avere qualche prodotto del 2015 ancora in circolazione. Questi siti sono per esempio Centro Carta o Carto online. I prezzi variano da un minimo di 8€ fino ad un massimo di 25€.

Infine, qualche soluzione la si può trovare anche su Amazon, con qualche possibilità di trovare anche modelli di altre annualità così come su Ebay.

Perché scegliere Eastpak per la scuola

Certo, sono tantissimi i Brand che producono accessori per la scuola. Non tutti però sono uguali, e spesso si possono trovare marche di scarsa qualità.

Eastpak garantisce la durevolezza dei suoi prodotti nel tempo. Proprio per questo motivo è ancora possibile trovare gli astucci del 2015: si tratta di prodotti di un certo pregio fatti da materiali resistenti, lavabili, e resistenti.

L’azienda propone anche coordinati per essere sempre alla moda, abbinando quindi non solo cartelle e astucci, ma anche diari e cancelleria.

Ogni proposta è disponibile in svariati colori, al fine di poter accontentare ogni esigenza del cliente. L’alunno, quindi, può scegliere la cartella e l’astuccio Eastpak del proprio colore preferito, e distinguersi dai compagni.

Infine, gli accessori sono davvero spaziosi, e permettono di poter portare con sé tutti i libri e la cancelleria necessaria all’apprendimento.