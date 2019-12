Acutil fosforo: funziona per la memoria? benefici, prezzo e controindicazioni

Quando ci sentiamo stanchi, debilitati e senza alcuna energia spesso prendiamo bevande a base di caffeina, succhi di frutta o bevande energizzanti per tirarci un po’ su di morale, altre volte però si sceglie di prendere un integratore.

Questo non è una cosa che fa male, tutt’altro, aiuta il cervello a rinfrescarsi, svegliarsi e anche ad attivarsi meglio, quando noi mangiamo particolari cibi per la nostra dieta tendiamo a non assorbire la quantità energetica esatta, e si parla anche di sali minerali importanti, assumiamo in più gli integratori per colmare questa mancanza.

Uno che le persone scelgono tra i farmaci da banco (ovvero senza ricetta) è Acutil fosforo.

Funziona per la memoria?

Come ogni integratore, è sì ottimo per il cervello perché è anche un perfetto tonico che aiuta in caso di stress, non solo mentale, ma anche fisico.

È un composto liquido contenuto in vari flaconi, si possono comprare anche senza aver consultato il medico ma bisogna leggere benissimo le istruzioni che dicono infatti di prenderlo 1, massimo 2 volte, al giorno per via orale (= dalla bocca).

Ogni flacone è di 10 ml di composto, dentro contiene principi attivi come L-Fosforilserina,

N-Acetil-L- glutamina, piridossina cloridrato e L-asparagina.

In aggiunta contiene molti minerali come: acqua depurata, sodio metabisolfito, saccarosio, propile p- idrossibenzoato, alcool; essenza lampone, sodio edetato e metile p-idrossibenzoato.

Tutto questo mix crea un perfetto aiuto per l’attività neuronale.

Benefici

Anche se questa terapia aiuta neuroni e corpo, va usato per brevi periodi di tempo, non bisogna abusarne troppo o l’effetto sarà il contrario, ovvero malessere mentale, attacchi di vomito o rigurgiti acidi.

Va preso solo in quei giorni in cui lo stress è alle stelle, bevendo questo composto più o meno la mente diventa più lucida e si pensa meglio a quello che dobbiamo fare come lo studio, il lavoro, prendersi cura dei propri cari,…

Non risolve i problemi della vita quotidiana ma almeno aiuta la mente a rilassarsi e a riprendere in mano le redini della situazione.

Prezzo

A seconda della confezione, e delle compresse (oltre alle boccettine ci sono anche le pillole) il prezzo si aggira sugli 8,55 – 8,70 €, c’ anche una confezione fatta apposta per le donne che si chiama Acutil Fosforo Donna, essa contiene 20 compresse e costa sugli 8,70 €.

Controindicazioni

Le controindicazioni possono avvenire per un sovra dosaggio di questo medicinale oppure perché lo si assume dopo che esso è scaduto, in caso si supera la dose giornaliera è possibile che gli effetti non si vedano, oppure se la persona presenta dei disturbi anche prima come l’ipertensione, asma e stati interessanti, bisogna controllare il medico.

Altri sintomi negativi che possono avvenire sono: mal di testa, rigurgiti agiti, vomito e diarrea perché il corpo cerca di gettarlo fuori.